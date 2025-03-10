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影／大膽！通緝犯在警旁邊抽菸邊騎車 遭盤查狼狽自摔

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市邱姓男子涉及毒品案件遭判決確定，今年初未到案執行遭通緝，上月底時他騎車行經西區時，在巡邏警員身邊，一邊抽菸、一邊騎機車，警方認為已違反道交條例規定，上前盤查，邱假意受檢後催油門，但不慎自摔在地，十分狼狽，警方依法解送歸案。

第一警分局西區所警員李振宏上月底晚間6時許，巡經西區康樂街與自由路時，發現邱姓男子（54歲）一邊騎車、一邊抽菸，已違反道交條例規定，警員示意盤查，邱假意配合，卻突然催油門衝撞警員，企圖突圍逃逸，未料操控不當當場摔倒，模樣狼狽。

邱男摔車後，仍試圖棄車拔腿狂奔，試圖擺脫警警員追捕，警員見狀追擊、喝令「趴下！別跑」，幾秒內即將邱男壓制在地，全案警詢後依法將邱解送歸案。

依據道交條例規定，汽機車駕駛人行駛於道路，手持香菸、吸食、點燃香菸致有影響他人行車安全之行為者，處600元罰鍰。

第一警分局長尤啓南表示，警方將持續強化巡邏與路檢，針對可疑人車嚴密查緝，以確保社會治安。同時也呼籲民眾，若發現可疑人士或不法行為，應立即通報警方，共同維護社會安全，一起營造市民安心生活的環境。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

台中市邱姓男子涉毒品案遭通緝，上月底騎機車行經西區時，因邊騎車邊抽菸落網。記者陳宏睿／翻攝
台中市邱姓男子涉毒品案遭通緝，上月底騎機車行經西區時，因邊騎車邊抽菸落網。記者陳宏睿／翻攝
台中市邱姓男子涉毒品案遭通緝，上月底騎機車行經西區時，因邊騎車邊抽菸落網。記者陳宏睿／翻攝
台中市邱姓男子涉毒品案遭通緝，上月底騎機車行經西區時，因邊騎車邊抽菸落網。記者陳宏睿／翻攝

抽菸 毒品 自摔 通緝

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