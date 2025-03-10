歐爸帥警防詐上線 豐原警首創推動「防詐家庭醫生」

防詐先吸睛，台中市豐原警分局首創推動「防詐家庭醫生」，由身高180公分具有韓國歐爸帥氣外表的警員賴韋成當代表，推動「防詐家庭醫生」觀念，，讓民眾專心聽講防詐觀念。

詐騙是全台重視議題，依165打詐儀表板統計，114年1月全台中市詐欺財損金額14億6992萬元，阻詐方面，今年截至一月全台中市共阻詐1億5971萬元，豐原分局去年度為全台中市阻詐第3名，今年度持續朝超越去年度目標邁進。

豐原警分局發現許多被害人在遭受詐騙前其實都已有徵兆出現，如果身邊的家人及早發現，就能避免這樣的憾事發生，豐原警方依近年來受理詐欺案的經驗，列出9項遭受詐騙被害人的特徵，由身高180公分具有韓國歐爸帥氣外表的警員賴韋成代表，推動「家庭防詐醫生」。

1下載來路不明的APP。

2突然莫名要找出房契、地契。

3說自己收到了國際包裹或禮物。

4一邊講電話一邊遭做電腦或手機。

5經濟狀況不佳說想在網路找貸款。

6身上突然冒粉紅泡泡談起網路戀愛。

7明明沒有股票帳戶卻說要投資股票。

8平時對虛擬貨幣沒有研究卻突然要投資。

9接到自稱機關團體的電話長時間通話不掛斷。