高雄一周3起駕車衝撞、1砸車案 這分局2件遭高層關切

高市3月2日至8日1周內發生3起駕車衝撞住宅鐵門案，另有一起砸毀車行賓士車案，雖4件分別因債務、學生被恐嚇取財引起的暴力事件，陸續逮獲涉案嫌犯，但仍引起警局高層重視，其中2件衝撞案均發生在小港區，因過程處置不當在上周局務會議後遭高層點名。

高市小港區3月2日發生經營神壇的江姓男子和洪姓男子因合夥包水電工程，20歲的江男不滿洪男帳目不清，且寄付神壇紙做的金牌，昨凌晨15分鐘內和同夥駕車先撞凹洪男住家鐵門，又砸毀1輛BMW車。

事實上，在當地經營神壇的江男早在案發前的2月16日就在臉書張貼警告文，但轄區警方似乎未掌握訊息，3月2日凌晨15分鐘內連續發生先撞車後砸車暴力案，警方還未啟動抓人，江男又囂張地在當天於臉書「自首」貼文，還附上影片；江男直到傍晚才在屏東落網，警方兩天內陸續逮獲7嫌。

巧合的是，同一天梓官區大宅街1間鐵皮店面也在凌晨時分遭一輛白色轎車衝撞，警方獲報後調查，疑似陳姓攤商兒子與女性友人有感情糾紛，警方正鎖定對象追人。

3月7日下午2點多，蘇姓男子（41歲）在高市仁武區經營的車行遭10餘名黑衣人包圍，其中一人持球棒怒砸賓士車，警方先逮涉案的鍾男（47歲）及許姓男子；據查，砸車行背後起因為蘇男讀國中的姪子疑遭鍾男兒子及2名同學勒索。

後雙方家長到校調解，過程中，2名家長道歉並願賠償，但鍾男願賠錢卻不願道歉，二度在學校協調時，蘇和鍾當場起口角，出拳打傷鍾男右眼，鍾不滿才撂人砸車。

3月8日凌晨零時30分許，小港區德仁路1名女住戶住家鐵門遭轎車撞毀還被人丟雞蛋洩恨，警方據報到場，滋事者已逃逸。後警方查出女住戶與他人有16萬元債務糾紛引起暴力衝撞事故，先逮捕未涉案的陳姓車主，但涉案犯嫌仍追查中。

一周接連發生4起駕車衝撞、砸車的恐嚇、暴力及校園治安事件，引發警局高層關注，其中小港區占2件駕車衝撞暴力案，警局高層在局務會議後點名小港分局長陳楨筌，新聞發布處置不當，治安狀況未掌握好。

小港分局被高層點名今年並非頭一遭，2月15日晚間近9時30分許，曾姓男子和林姓妻子因不滿鄰居長期關門之噪音，林妻酒後一時情緒不穩，揚言要開瓦斯，幸警消及時到場，現場無人受傷且無財物損失。