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重罰難遏酒駕 學者促強制共同監督

聯合報／ 記者胡瑞玲李奕昕／台北報導

政府不斷修法嚴懲酒駕，悲劇卻仍不時發生。圖為警方酒測稽查。圖／聯合報系資料照片
政府不斷修法嚴懲酒駕，悲劇卻仍不時發生。圖為警方酒測稽查。圖／聯合報系資料照片
國內再度發生酒駕撞死人事件，近年政府不斷修法嚴懲酒駕，悲劇卻仍不時發生，學者建議應通盤考量背後因素對症下藥；也有人建議加強連帶責任，喝酒、賣酒、共同飲酒者，甚至借車給飲酒者的人，都有「共同監督」之責。

淡江大學運輸管理系退休教授張勝雄說，酒駕原因可能與大眾運輸系統便利性、社會氛圍、心理壓力都有關，加重懲處只是工具之一，與酒駕增減關聯性不一定高。

他認為取締數字很難真實反映出酒駕是否減少，社會一直期盼透過提高酒駕罰金、刑責嚇阻歪風，悲劇卻還一再發生，政府應探討背後因素，如創造更便利交通環境、建立良好觀念等，才能對症下藥。

中央警察大學交通學系教授蔡中志認為，酒駕行為祭重罰仍無法消失，最關鍵因素在於監督，台灣應修法強制要求，如餐廳賣酒前要詢問顧客有無飲酒，飲酒就須交出鑰匙並協助叫代駕，否則不能賣酒；一起飲酒的人若沒負起監督職責，也要連帶受罰。

蔡中志說，酒駕修法日趨嚴謹，酒駕事故仍頻發生，顯示酒駕者絲毫不在意罰鍰金額，因此立法強制共同監督，喝酒、賣酒、共同飲酒者，或借車給飲酒的人，全都有連帶責任，才有機會根除酒駕問題。

有官警說許多酒駕是累犯，建議衛福部針對酒駕者實施酒癮治療持續強化，另加強學校教育，自幼深植「喝酒不開車」等安全觀念。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

修法 酒駕 鑰匙

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