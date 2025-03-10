聽新聞
0:00 / 0:00

越籍高職生八掌溪釣魚 落水不治

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義報導

嘉義市東吳高職僑生專班學生昨相約八掌溪畔出遊，四人到禁止戲水河床釣魚，其中十七歲張姓少年不慎落水溺斃。記者李宗祐／翻攝
嘉義市東吳高職僑生專班學生昨相約八掌溪畔出遊，四人到禁止戲水河床釣魚，其中十七歲張姓少年不慎落水溺斃。記者李宗祐／翻攝
八名來台就讀嘉義市東吳高職僑生專班一年級越南籍學生，昨相約八掌溪出遊，其中四人下到河床釣魚，十七歲張姓少年疑為了撿拾浮標不慎落水，另三人搶救不及，其他同學在岸邊心急哭喊，消防人員趕到潛水救起，為時已晚。

據了解學生結伴前往，學校不知情；水利署第五河川分署指該處禁止戲水釣魚，目前雖是枯水期，但連日下雨水位增高，檢警將調查有無疏失責任。

警方調查，四名男學生是在彌陀映月橋旁河床釣魚，據學生供稱，張姓少年釣魚浮標脫落漂在水面，他涉水想撿拾卻不小心跌落水中，三名同學曾下水試圖搶救但無效，只好撥打手機求救。

消防人員趕抵，三名同學已上岸，急稱同伴落水滅頂；因水面未發現人影，消防人員依所指位置潛水搜救，最後在攔沙壩下方尋獲人，救上岸急救後送醫，仍宣告不治。其他同學在河邊見張姓少年被救起時忍不住大哭。

東吳高職表示，四名學生都是外籍生，家長都在越南，已經聯絡在台灣親友，發生不幸意外的張姓學生兄姊也在台灣就讀，學校全力協助後續相關事宜。

校方昨並啟動校園緊急應變協助機制，也向國教署通報，老師、教官都到醫院協助相關事宜，全程陪同學生並安撫學生情緒；校方說會集中學生再加強宣導，對於不熟悉的場域切勿輕易涉險，尤其休假期間人生地不熟的地方不要亂跑。

東吳高職指出，學校配合政府南向政策招收外籍學生，前年獲准招生，二○二三年九十人，去年三五○人，分別來自越南、印尼、緬甸、柬埔寨等國，就讀資訊、餐飲、烘焙科，都很認真，四名學生是去年八月來台學習。

嘉義 消防人員 越南

延伸閱讀

相約釣魚傳噩耗…嘉義八掌溪1學生溺水身亡 疑為撿浮標不慎跌落

相約嘉義八掌溪釣魚！4外籍高中生落水…1人送醫搶救不治

嘉市八掌溪傳4名學生落水 1生救起時無生命跡象

防止電動車火災 中市交通局試辦電動車停車格消防間隔

相關新聞

台中酒駕闖紅燈 撞死醫大生肇逃

台中市八日凌晨發生酒駕、無照又闖紅燈的吳姓男子（廿三歲），在西屯區撞死外送完要返回住處的陳姓醫大四年級學生。陳生父親控訴...

重罰難遏酒駕 學者促強制共同監督

國內再度發生酒駕撞死人事件，近年政府不斷修法嚴懲酒駕，悲劇卻仍不時發生，學者建議應通盤考量背後因素對症下藥；也有人建議加...

越籍高職生八掌溪釣魚 落水不治

八名來台就讀嘉義市東吳高職僑生專班一年級越南籍學生，昨相約八掌溪出遊，其中四人下到河床釣魚，十七歲張姓少年疑為了撿拾浮標...

行騙投報率高 科技人淪詐團肥羊

全台詐騙猖獗，最易受騙的是新竹縣、市科技新貴，而非普遍以為的中高齡族群。根據警政署打詐儀表板，去年9月迄今年2月，新竹市...

「理工宅」口袋深 被騙投資2000萬飛了

竹科人遭詐騙，除了常見的投資、交友或假網拍詐騙手法，詐團看準他們「口袋深」，不斷翻新手法。近年新竹房市熱，出現假「中人」...

新竹科技打詐隊 擬獎勵民間阻詐

「山區有巡山員把關，打詐為什麼沒有？」台灣科學園區科學工業同業公會會務總監張致遠直言，詐騙已成新國安危機，呼籲政府投資以...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。