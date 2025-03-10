台中酒駕闖紅燈 撞死醫大生肇逃

廿三歲吳姓洗車工前天酒駕行經台中西屯區時闖紅燈，撞死騎機車外送的陳姓醫大生，機車碎片散落一地（圖），車頭嚴重毀損。記者陳宏睿／翻攝 台中市八日凌晨發生酒駕、無照又闖紅燈的吳姓男子（廿三歲），在西屯區撞死外送完要返回住處的陳姓醫大四年級學生。陳生父親控訴酒駕事故層出不窮，並痛斥吳男肇事逃逸，「簡直殺人凶手」。

警方調查，吳男前天駕駛公司租賃的一輛價值近三百萬元的七人座廂型車，找朋友於ＫＴＶ喝酒。凌晨三時許，吳男酒後開車返家，行經西屯區黎明路三段、凱旋路口闖紅燈，撞上當時騎車外送完、準備返回租屋處的廿二歲陳姓醫大學生，陳送醫後不治。

監視器畫面顯示，事發時吳姓男子未減速闖紅燈，撞上陳姓男大生，陳生連人帶車噴飛，撞到護欄才停下，現場車輛扭曲、碎片四散。員警到場發現吳男肇事逃逸即展開追查，清晨五時許吳男由友人陪同投案，吳男酒測值酒精濃度每公升零點三七毫克，警依公共危險致死、肇事逃逸等罪送辦，檢方昨以有逃亡之虞，向台中地院聲押獲准。吳姓男子高中肄業，曾涉鬥毆案件遭判刑，三度無照駕駛被抓。

廿三歲吳姓洗車工前天酒駕行經台中西屯區時闖紅燈，撞死騎機車外送的陳姓醫大生，機車碎片散落一地，車頭嚴重毀損（圖）。記者陳宏睿／翻攝

陳男父母認屍時，陳母崩潰大喊「為什麼不能看他的臉！」陳父說，「打個工回個家，就被撞死」，這讓為人父母情何以堪？

陳男就讀高雄醫學大學職能治療系四年級，近期在南投、彰化、台中等地實習，實習期間除在服裝店打工，也騎機車送外賣，當天凌晨三時許外送完，剛傳簡訊給女友「要回家了」，不料沒多久就出意外。

陳父說，「兒子竟然是被酒駕無照，然後闖紅燈的人肇事，把他這樣撞死，而且他幾乎當場死亡，可見那個撞的力道有多大，聽在父母的心裡有多難過」；「為什麼酒駕的事情這麼多，或是一再的發生，就沒有辦法遏止下來。」陳父痛斥「他（吳男）簡直是個殺人凶手」，如果當時他立刻報警、叫救護車，他哽咽說「也許我的孩子還有救」。

相驗時，陳父向檢察官提到，「為何台灣被害人都會覺得正義沒有辦法獲得伸張？」是否酒駕罰太輕了？台灣司法需要檢討，「不想要再看到一個年輕人撞死另外一個年輕人」，希望司法能給家人一個公道。

吳男駕駛的七人座是車主租給洗車場業者，業者用於接送客人，警方認為吳男無照開車已違反道交條例，將告發車主。

高雄醫學大學表示，陳生發生憾事，校方深感悲痛不捨，已向家屬表達哀悼，第一時間啟動關懷機制，協助家屬處理後事；另提供必要心理支持與諮詢服務，陪伴師生度過艱難時刻。高醫大指出，職能治療系專注兒童心理和年長者職能治療，學生升上大四後，會到全台各地的醫院實習。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康