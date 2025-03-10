聽新聞
0:00 / 0:00

新竹科技打詐隊 擬獎勵民間阻詐

聯合報／ 記者郭政芬王駿杰黃羿馨／新竹報導

「山區有巡山員把關，打詐為什麼沒有？」台灣科學園區科學工業同業公會會務總監張致遠直言，詐騙已成新國安危機，呼籲政府投資以專人、專項設備，杜絕詐騙。

科技人薪資高、分紅優渥常遭詐團鎖定，猶如待宰肥羊，警方也觀察到，竹科工程師是電腦重度使用者，也會投資股票、虛擬貨幣等加入討論小組，詐騙集團花半年博感情後，就介紹其他操作平台，讓竹科人誤入圈套，遭騙金額上百萬起跳。

科學園區同業公會已和新竹市警察局成立新竹科技打詐隊，近期開會多次，張致遠說，研議將成立基金來鼓勵打詐執法同仁，提供員警加強查緝詐騙集團、各類成員等非法行為的獎勵金。

其次，將編列經費提升科技緝詐工具，購買如虛擬貨幣金流分析軟體、熱顯像儀、手機解鎖等軟體程式工具，並對聘請相關講師、科技課程提供經費補助。張致遠以App「Whoscall」舉例，該程式可顯示電話名稱，讓民眾自主過濾。同樣概念，透過科技研發協助過濾詐騙電話。

張致遠從大數據來看，詐騙有固定模式，運輸、金流都是斷點，他曾在臉書網購食物，領貨時，超商員建議他「不一定要收此包裹」，民間企業阻詐是股很大的力量。科學園區同業公會綜合會務組長陳明貴補充，曾有電信公司發現用電異常，助攻警方破獲電信機房，電信員都可阻詐。

新竹科技打詐隊預計獎勵阻詐的民間企業，對協助攔阻詐騙的金融機構、超商店員等發獎金，或民營機構、團體主動提供詐欺犯事證（如機房、水房等）或協助警方偵辦詐欺案的個人獎勵。

打詐 科學 詐騙集團

延伸閱讀

柯文哲父親10日告別式 民眾黨新竹黨部：廳堂內不開放攝影

北所准柯文哲奔喪！預估1200人送別 3/10新竹警啟動維安

金門警與金融機構合力阻詐 防假投資誘民眾匯款

今年首波全國打詐鎖定虛擬貨幣商 去年共凍結102億元泰達幣

相關新聞

台中酒駕闖紅燈 撞死醫大生肇逃

台中市八日凌晨發生酒駕、無照又闖紅燈的吳姓男子（廿三歲），在西屯區撞死外送完要返回住處的陳姓醫大四年級學生。陳生父親控訴...

重罰難遏酒駕 學者促強制共同監督

國內再度發生酒駕撞死人事件，近年政府不斷修法嚴懲酒駕，悲劇卻仍不時發生，學者建議應通盤考量背後因素對症下藥；也有人建議加...

越籍高職生八掌溪釣魚 落水不治

八名來台就讀嘉義市東吳高職僑生專班一年級越南籍學生，昨相約八掌溪出遊，其中四人下到河床釣魚，十七歲張姓少年疑為了撿拾浮標...

行騙投報率高 科技人淪詐團肥羊

全台詐騙猖獗，最易受騙的是新竹縣、市科技新貴，而非普遍以為的中高齡族群。根據警政署打詐儀表板，去年9月迄今年2月，新竹市...

「理工宅」口袋深 被騙投資2000萬飛了

竹科人遭詐騙，除了常見的投資、交友或假網拍詐騙手法，詐團看準他們「口袋深」，不斷翻新手法。近年新竹房市熱，出現假「中人」...

新竹科技打詐隊 擬獎勵民間阻詐

「山區有巡山員把關，打詐為什麼沒有？」台灣科學園區科學工業同業公會會務總監張致遠直言，詐騙已成新國安危機，呼籲政府投資以...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。