新竹科技打詐隊 擬獎勵民間阻詐

「山區有巡山員把關，打詐為什麼沒有？」台灣科學園區科學工業同業公會會務總監張致遠直言，詐騙已成新國安危機，呼籲政府投資以專人、專項設備，杜絕詐騙。

科技人薪資高、分紅優渥常遭詐團鎖定，猶如待宰肥羊，警方也觀察到，竹科工程師是電腦重度使用者，也會投資股票、虛擬貨幣等加入討論小組，詐騙集團花半年博感情後，就介紹其他操作平台，讓竹科人誤入圈套，遭騙金額上百萬起跳。

科學園區同業公會已和新竹市警察局成立新竹科技打詐隊，近期開會多次，張致遠說，研議將成立基金來鼓勵打詐執法同仁，提供員警加強查緝詐騙集團、各類成員等非法行為的獎勵金。

其次，將編列經費提升科技緝詐工具，購買如虛擬貨幣金流分析軟體、熱顯像儀、手機解鎖等軟體程式工具，並對聘請相關講師、科技課程提供經費補助。張致遠以App「Whoscall」舉例，該程式可顯示電話名稱，讓民眾自主過濾。同樣概念，透過科技研發協助過濾詐騙電話。

張致遠從大數據來看，詐騙有固定模式，運輸、金流都是斷點，他曾在臉書網購食物，領貨時，超商員建議他「不一定要收此包裹」，民間企業阻詐是股很大的力量。科學園區同業公會綜合會務組長陳明貴補充，曾有電信公司發現用電異常，助攻警方破獲電信機房，電信員都可阻詐。

新竹科技打詐隊預計獎勵阻詐的民間企業，對協助攔阻詐騙的金融機構、超商店員等發獎金，或民營機構、團體主動提供詐欺犯事證（如機房、水房等）或協助警方偵辦詐欺案的個人獎勵。