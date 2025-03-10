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「理工宅」口袋深 被騙投資2000萬飛了

聯合報／ 記者黃羿馨王駿杰郭政芬／新竹報導

竹科人遭詐騙，除了常見的投資、交友或假網拍詐騙手法，詐團看準他們「口袋深」，不斷翻新手法。近年新竹房市熱，出現假「中人」詐騙科技人掏錢買預售屋，還有黑幫鎖定竹科工程師詐騙上假網站博弈，進而恐嚇取財，詐騙金額動輒數百至上千萬元。

新竹警方觀察，科技人被詐騙，樣態仍以投資詐騙為大宗，主因這類職業群體收入高，可動用資產多，也有一定投資觀念。也因此容易陷入詐團層層圈套，竹北一名吳姓工程師去年9月從臉書看到投資股票廣告，被騙投資2003萬元，血本無歸。

這名吳姓工程師被臉書廣告投放的財經訊息誘騙，好奇加入LINE群。群組裡有自稱投資老師的人提供內線消息，吳姓工程下載指定的App購買股票，先小額投資30萬元獲成功出金57萬元，他陸續加碼面交投資1330萬元，未料要提領資金時多次催促未果，才驚覺被騙。

無獨有偶，一名50歲張姓科技業主管去年在網路上看見「股票翻身」投資計畫，好奇加入LINE群組，跟著「專家」買明牌，他持續加碼甚至搬出黃金金條，市價1000萬元，最後血本無歸。

還有黑幫專門鎖定高薪的竹科工程師下手。去年警方查獲太陽聯盟新竹總會湖口組陳姓前會長糾集小弟，先在酒店搭訕工程師，以假博奕真詐財方式，誘騙工程師上假博奕網站賭博，設下殺豬盤讓2名工程師欠下上億元債務，2名工程師還款6000多萬元後，無力再償還，只好跑路。

負責打詐業務的警官指出，科技人遭詐團鎖定，主因想投資獲利，加上科技人多半屬「理工宅」，即使遭詐也難說出口，因此，警政署預計由各縣市警察局受理報案後統整各詐騙網站，定期回報，由警政署封網。

但該名警官憂心，警方祭出封網，但詐團只要更換DNS（管理網址與IP關係的系統），僅數分鐘，遭封網網站與影片又重獲新生，恐需不斷「再下架」相同的詐騙網站。目前全台刑警荒，各項專案與打詐業務繁重，詐團機房多設於境外，仍盼中央各部會合作，「從源頭管理」強化阻詐。

新竹 網站 詐騙

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