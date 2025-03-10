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行騙投報率高 科技人淪詐團肥羊

聯合報／ 記者王駿杰黃羿馨郭政芬胡蓬生／新竹報導

全台

新竹科學園區所在的新竹縣、市詐騙件數與財損金額居高不下。圖為新竹科學園區內畫面。聯合報系資料照
新竹科學園區所在的新竹縣、市詐騙件數與財損金額居高不下。圖為新竹科學園區內畫面。聯合報系資料照
詐騙猖獗，最易受騙的是新竹縣、市科技新貴，而非普遍以為的中高齡族群。根據警政署打詐儀表板，去年9月迄今年2月，新竹市每10萬人遭詐數件每月都高居全國第一，竹縣在每10萬人詐騙財損金額也常名列前茅，警方正研議與竹科三方合作阻詐，慎防高薪工程師淪詐團肥羊。

內政部警政署去年9月架設「165打詐儀表板」，至12月數據統計，新竹科學園區所在的新竹市、縣所受理的詐騙案，分析受害者職業，科技業占比各為16.37%、11.45%，不僅高於退休家管、服務業等職業群體，也遠高於全國平均占比7.07%，科技人深受詐騙所害。

科技人遭詐騙財損更是可觀，新竹市科技業遭詐2億7736萬262元、占總金額23.78%；新竹縣科技業財損2億27萬4199元，占9.26%，幾乎有六成案件是被詐騙百萬元以上，近3成甚至被騙千萬元，拉高了平均數，科技業每案平均財損500多萬元。

新竹縣、市遭詐騙件數、財損金額半年來居高不下，打詐儀表板每月公布最新詐騙案件數據，今年2月，每10萬人受理最多詐騙案件縣市依舊由新竹市蟬聯榜首，每10萬人就受理57.71件；每10萬人財損最多縣市則由新竹市拿下，高達5269.6萬元，損失慘重。

新竹縣、市警方指出，高薪工程師已遭詐騙集團鎖定，被認為是「行騙投資報酬率最高」的群體。由於科技業普遍有高學歷及內斂特質，存有遭詐未報案、不認為遭詐等潛在黑數，恐怕科技業實際遭詐騙數據更驚人。面對高學歷的受害人，警方通常「小心翼翼」不敢多言，深怕傷了對方自尊心。

除了常見的投資詐騙手法，還有科技人被交友詐財「一騙再騙」。新竹一名陳姓已婚科技業經理前年深陷網路交友不可自拔，短時間就匯款1千萬餘元給網路上認識的貌美女子，直到對方忽然消失，才驚覺遭詐，陳作筆錄時不斷向妻子強調，只單純陪對方談心，感情未出軌。

未料警方去年接獲警政署提供的警示帳戶，調查其中一筆可疑金流時，竟發現又是陳男誤信交友詐騙，將兩百多萬元匯款給詐團，這次陳男直接推託不願做筆錄，迄今未向警方說明。

為防範竹科人淪為詐騙受害者，新竹市警察局去年底邀來宣捷集團創辦人宣明智、竹科工業同業公會理事長李金恭等人成立「新竹科技打詐隊」，藉由科技業號召規畫研議成立基金，用於提升科技緝詐工具、發放阻詐獎勵、舉辦防詐講座等。新竹縣警察局說，會再與竹市警及竹科討論三方合作阻詐、防詐方向。

打詐 新竹 詐騙集團

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