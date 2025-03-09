高雄賭場賭客從後門溜出 警衝入逮27人扣138萬賭資

高市漢昌街一棟老舊透天厝暗藏天九牌賭場，警方今凌晨1時39分許執行搜索，荷槍實彈從前後包抄，見賭客從後門溜出，趁隙衝上2樓，逮獲賭興正濃的25名賭客及負責人和工作人員2人，查扣138萬賭資。

苓雅警分局警方指出，近日發現有職業賭場在轄區內流竄聚賭，遂成立專案小組偵辦，經擴大蒐證、循線跟監、埋伏及比對蒐獲各式資料，發現武昌街一棟老舊透天厝每到深夜時分有男女賭客進出。

警方蒐證屬實，今天凌晨1時39分許查緝搜索，特勤人員荷槍實彈衝先鋒，以前後包抄，警方在後門發現有賭客溜出準備離開，控制行動後，直接衝上2樓逮人。

屋內男女賭客坐在四方形大桌玩天九牌賭博，見警方衝入當場傻眼，警方喝令在場人不許動，經清點賭客人數發現有14男性賭客、11名女性賭客，年齡分別為40歲到60歲不等，另逮捕負責人黃姓男子（65歲）及工作人員欒姓男子（39歲）。