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高雄男路口倒地幸遇「天使」 護理師路過CPR救人被網讚爆

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高市一名男子昨深夜10時30分許騎機車停路口時，突然倒地不起，剛好一名黃姓護理師路過，本能反應立即下車，以CPR按壓急救，消防救護員到場接手，送醫救回一命；救人影片瘋傳，不僅網友讚爆「天使救命」，連119和家屬都留言道謝。

網路社群Threads今有護理師貼出一則貼文，指路上遇到OHC，天職的直覺告訴她下車救人，她壓到第二個循環恢復無效呼吸，但至少人被她救回來了；救人影片被瘋傳，獲得逾19萬人按讚。

連當時119出勤的EMT都留言，感謝黃姓護理師在現場的幫忙，才能讓他們能更快速處理且將患者送醫，並指當時太忙趕著送醫，來不及向護理師道謝，真的大大感謝護理師的勇敢和幫忙。

接受黃姓護理師CPR的義消特搜人員阿信也留言致謝，指學姐辛苦了，感謝學姐第一時間高品質的救援。

當事人的妻子也留言，稱讚黃姓護理師是美麗的天使，感謝當時先生身旁有她的幫助，祝美麗的天使護士一生平安，並指丈夫經過搶救還在插管，正努力恢復意識

不少網友大讚黃姓護理師是救人的天使，有網友指，「能路上仔細觀察並停下腳步救人是天使」；有網友關心黃姓護理師：「膝蓋還好吧！你很棒！希望你一直保持初衷，雖然台灣的醫護體系待遇很糟糕，但希望你別放棄，就是要有你這種人醫療體系才會越來越好」。黃姓護理師回應網友謙虛指，當時自己跪到膝蓋歐青，但救人要緊」。

轄區左營警分局指出，經了解當時42歲陳姓男子騎機車至該路口停等號誌時，疑因身體不適，未發生他車碰撞即不適倒地；陳男經送醫急救後，已恢復生命徵象。

高市一名男子昨深夜10時30分許騎機車停路口時，突然倒地不起，剛好一名黃姓護理師路過，跪地施以CPR急救，送醫救回一命，影片在網路瘋傳，網友稱讚護理師是救人天使。圖／取自Threads
高市一名男子昨深夜10時30分許騎機車停路口時，突然倒地不起，剛好一名黃姓護理師路過，跪地施以CPR急救，送醫救回一命，影片在網路瘋傳，網友稱讚護理師是救人天使。圖／取自Threads

高市一名男子昨深夜10時30分許騎機車停路口時，突然倒地不起，剛好一名黃姓護理師路過，跪地施以CPR急救，送醫救回一命，影片在網路瘋傳，網友稱讚護理師是救人天使。圖／取自Threads
高市一名男子昨深夜10時30分許騎機車停路口時，突然倒地不起，剛好一名黃姓護理師路過，跪地施以CPR急救，送醫救回一命，影片在網路瘋傳，網友稱讚護理師是救人天使。圖／取自Threads
高市一名男子昨深夜10時30分許騎機車停路口時，突然倒地不起，剛好一名黃姓護理師路過，跪地施以CPR急救，送醫救回一命，影片在網路瘋傳，網友稱讚護理師是救人天使。取自Threads
高市一名男子昨深夜10時30分許騎機車停路口時，突然倒地不起，剛好一名黃姓護理師路過，跪地施以CPR急救，送醫救回一命，影片在網路瘋傳，網友稱讚護理師是救人天使。取自Threads
高市一名男子昨深夜10時30分許騎機車停路口時，突然倒地不起，剛好一名黃姓護理師路過，跪地施以CPR急救，送醫救回一命，影片在網路瘋傳，網友稱讚護理師是救人天使。圖／取自Threads
高市一名男子昨深夜10時30分許騎機車停路口時，突然倒地不起，剛好一名黃姓護理師路過，跪地施以CPR急救，送醫救回一命，影片在網路瘋傳，網友稱讚護理師是救人天使。圖／取自Threads

CPR 影片 意識 護理師

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