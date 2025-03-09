聽新聞
0:00 / 0:00

相約釣魚傳噩耗…嘉義八掌溪1學生溺水身亡 疑為撿浮標不慎跌落

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義市八掌溪彌陀映月橋旁今天下午傳學生落水事件，有4名就讀嘉義某私立高職的越南籍學生，不慎從溪邊落水，3名學生自行上岸，但有名學生被消防護人員救起時沒有生命跡象，送醫搶救仍宣告不治。初步了解，4名學生相約到八掌溪釣魚，學生疑為撿拾浮標不幸落水溺斃，意外事故原因警方持續調查中。

下午1點多嘉義市消防局獲報，在彌陀映月橋有溺水事件，消防救護人員到場後緊急派員潛水救援，現場3名學生已自行上岸，據他們表示還有名同伴掉落水中。1點45分消防員在攔沙壩下方尋獲16歲張姓少年拉上岸後立即CPR，並護送上救護車送往醫院搶救，但醫院於下午2點28分宣布不治。

警方初步調查，4名學生都是越南籍就讀嘉義市某私立高職一年級生，趁著假日相約到八掌溪釣魚；據學生表示，期間張姓少年的釣魚浮標脫落飄在水面上，他涉水想撿拾浮標，不小心跌落水中，他們見狀試圖搶救無效，見同伴身陷滅頂危機，立即撥打手機求救。學生是否有涉及過失責任，警方持續調查釐清當中。

嘉義市消防局消防員在攔沙壩下方尋獲16歲張姓少年拉上岸後立即CPR，由救護車送往醫院搶救。圖／資料照片
嘉義市消防局消防員在攔沙壩下方尋獲16歲張姓少年拉上岸後立即CPR，由救護車送往醫院搶救。圖／資料照片

嘉義 溺水 越南

延伸閱讀

嘉義市鎮山宮2尊神像遭竊 警方獲報2小時即尋回

相約嘉義八掌溪釣魚！4外籍高中生落水…1人送醫搶救不治

嘉市八掌溪傳4名學生落水 1生救起時無生命跡象

嘉市女外送員筆直撞工程車 機車卡進車斗前立正站好

相關新聞

相約釣魚傳噩耗…嘉義八掌溪1學生溺水身亡 疑為撿浮標不慎跌落

嘉義市八掌溪彌陀映月橋旁今天下午傳學生落水事件，有4名就讀嘉義某私立高職的越南籍學生，不慎從溪邊落水，3名學生自行上岸，...

相約嘉義八掌溪釣魚！4外籍高中生落水…1人送醫搶救不治

嘉義市八掌溪彌陀映月橋旁今天下午傳學生落水事件，有4名就讀嘉義某私立高職的越南籍學生，不慎從溪邊落水，3名學生自行上岸，...

高雄大貨車勾到電線「碰」電杆倒地 台電說話了

高雄1輛大貨車今天下午行經旗津區廣澤街，勾到路旁電杆的電線，電線拉扯導致電杆倒地，擦碰到一輛路過的黑色汽車，幸未造成人員...

轎車失控撞倒路樹2人腦震盪 網指中壢「這條路」轉彎常車禍

桃園市59歲許姓男子駕駛轎車自中壢環北路往七和路方向行駛，行經該路彎道，疑似失控自撞路樹發生車禍，許男及搭乘友人廖男均有...

影／不滿PUB太吵 羅東夜市阿伯持2把菜刀叫罵嗆警「我又沒怎樣」

宜蘭羅東夜市今天凌晨出現一名阿伯兩手各持一把菜刀，在巷口馬路朝著酒吧叫囂，嚇壞附近民眾報案，警方到場時，阿伯疑因不滿巷口...

撞斷平交道遮斷桿後…男持桿在馬路上揮舞 起底去年亂放煙火也是他

彰化市泰和路鐵路平交道的遮斷桿日前被賴姓男子的小貨車撞斷，賴男帶走遮斷桿後，昨天被民眾發現他拿著遮斷桿在馬路上亂揮舞，更...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。