相約釣魚傳噩耗…嘉義八掌溪1學生溺水身亡 疑為撿浮標不慎跌落

嘉義市八掌溪彌陀映月橋旁今天下午傳學生落水事件，有4名就讀嘉義某私立高職的越南籍學生，不慎從溪邊落水，3名學生自行上岸，但有名學生被消防護人員救起時沒有生命跡象，送醫搶救仍宣告不治。初步了解，4名學生相約到八掌溪釣魚，學生疑為撿拾浮標不幸落水溺斃，意外事故原因警方持續調查中。

下午1點多嘉義市消防局獲報，在彌陀映月橋有溺水事件，消防救護人員到場後緊急派員潛水救援，現場3名學生已自行上岸，據他們表示還有名同伴掉落水中。1點45分消防員在攔沙壩下方尋獲16歲張姓少年拉上岸後立即CPR，並護送上救護車送往醫院搶救，但醫院於下午2點28分宣布不治。

警方初步調查，4名學生都是越南籍就讀嘉義市某私立高職一年級生，趁著假日相約到八掌溪釣魚；據學生表示，期間張姓少年的釣魚浮標脫落飄在水面上，他涉水想撿拾浮標，不小心跌落水中，他們見狀試圖搶救無效，見同伴身陷滅頂危機，立即撥打手機求救。學生是否有涉及過失責任，警方持續調查釐清當中。