嘉義市鎮山宮2尊神像遭竊 警方獲報2小時即尋回
嘉義市大雅路鎮山宮註生娘娘旁2尊婆者被竊，廟方從監視器發現偷竊者是一名白髮有年紀的男子，報案後警方在2小時內即尋回神像將竊嫌送辦，當地里長稱讚效率真快。
嘉義市長竹里長江振章今天在臉書（Facebook）貼文，指鎮山宮註生娘娘的2尊婆者不見了，向長竹派出所報案後，沒多久警方就在嘉義縣竹崎鄉找到神像，效率非常好。
警方告訴中央社記者，接獲通報後2小時就破案，竊嫌是一名60歲黃姓男子，疑似有精神方面疾病，認為這2尊神明能保佑他，因而在2天前將神像帶回家。全案依竊盜罪嫌將黃男送辦。
住附近的民眾指出，因為鎮山宮位於大馬路旁，平日沒人顧廟，今天上午信眾發現註生娘娘旁邊空了2個位置，調監視器才知2尊婆者被人抱走了。
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