撞斷平交道遮斷桿後…男持桿在馬路上揮舞 起底去年亂放煙火也是他

彰化市泰和路鐵路平交道的遮斷桿日前被賴姓男子的小貨車撞斷，賴男帶走遮斷桿後，昨天被民眾發現他拿著遮斷桿在馬路上亂揮舞，更被起底他去年還以煙火亂射民眾，是社區頭痛人物。

警方初步調查，48歲賴男3月6日下午駕駛小貨車行經彰化市泰和路三段鐵路平交道時，車子突然熄火卡在平交道上，男子重新啟動後，將平交道的遮斷桿撞斷，並把遮斷桿帶上車後即逃逸。

昨天中午有民眾報案，賴男在彰化市建國西路跟金馬路口拿著遮斷桿亂揮舞，妨礙人車通行，相當危險，警方前往取回遮斷桿並開罰，鐵路局也追討損壞賠償1萬元。

警方共開出4張罰單，包括賴男違反道路交通處罰條例闖平交道可開罰1萬5千元到9萬元，肇事逃逸可開罰1千元到3千元，也發現賴男5年內無照駕駛2次以上，可開罰2萬4千元，他無故在車道上嬉戲可罰500元。

民眾更起底賴男去年9月底故意放煙火時，把煙火踢往對面宮廟，當時宮廟有進香客，差點危及香客，實在非常危險而報警，警方當時也依違反社維法送辦，居民說，最近賴男常失控在馬路上亂吼很恐怖，讓居民不勝其擾。