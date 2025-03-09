影／不滿PUB太吵 羅東夜市阿伯持2把菜刀叫罵嗆警「我又沒怎樣」

宜蘭羅東夜市今天凌晨出現一名阿伯兩手各持一把菜刀，在巷口馬路朝著酒吧叫囂，嚇壞附近民眾報案，警方到場時，阿伯疑因不滿巷口對面的PUB吵到讓人無法安寧，憤而持刀叫罵，他坦承自己拿菜刀，「我又沒怎樣」，全案依違反社會秩序維護法送辦。

阿伯持雙刀的嚇人行徑疑似被對面酒吧附近的民眾錄下，上傳到「社會事新聞影音」，引發網友熱議。當時這位阿伯臉色鐵青、怒氣沖天，手持兩把菜多出現在羅東夜市附近的羅東鎮天津路巷口，碎念太吵了，兩把菜刀在暗夜裡顯得特別亮，阿伯在巷口站立片刻後，轉身走進巷內。

民眾向警方報案，阿伯坦承自己有拿菜刀，但他又沒有怎樣，破口大罵巷口的酒吧店家半夜喧嘩，吵到讓人無法入睡。警方查扣兩把菜刀，查驗對方身份，製作筆錄，依違反社會秩序維護法函送宜蘭地方法院審理。

羅東警分局呼籲，民眾若遇紛爭應保持冷靜，透過理性訴求解決，勿有逾矩行為，以免觸法，店家也應顧及鄰近住家安寧，莫半夜喧嘩。

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