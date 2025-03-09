相約嘉義八掌溪釣魚！4外籍高中生落水…1人送醫搶救不治

嘉義市八掌溪彌陀映月橋旁今天下午傳學生落水事件，有4名就讀嘉義某私立高職的越南籍學生，不慎從溪邊落水，3名學生自行上岸，但有名學生被消防護人員救起時沒有生命跡象，送醫搶救仍宣告不治。初步了解，4名學生相約到八掌溪釣魚，為何發生意外，警方持續調查中。

今天下午1點多嘉義市消防局獲報在彌陀映月橋有溺水事件，消防救護人員到場後緊急派員潛水救援，現場3名學生已自行上岸，據他們表示還有名同伴掉落水中。1點45分消防員發現16歲少年溺水者，1點57分拉上岸後立即CPR，並護送上救護車送往醫院搶救，但醫院於下午2點28分宣布死亡。

據悉，4名學生都是越南籍就讀嘉義市某私立高職一年級生，趁著假日相約到八掌溪釣魚，對於後續怎會發生落水意外，警方持續調查釐清當中。

校方已啟動校園緊急應變協助機制，師長、教官已到醫院協助相關事宜，並安撫3名學生情緒，至於4名學生為何相約至八掌溪待學生情緒穩定再進行確認了解。

校方表示，4名學生都是外籍生，家長在越南，但有兄姊在台灣就讀，已聯絡在台親友，會全力協助後續相關事宜。