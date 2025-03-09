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一天就取締7件違規！南投信義鄉台21線成違規熱區 警將加強取締

中央社／ 南投縣9日電

台21線信義鄉路段假日常有改裝車、重型機車行經，警方、環保局昨天取締7件違規、檢測5輛噪音車；另信義鄉今年已發生30件車禍，其中在台21線占11件，將加強測速照相取締。

南投縣警察局信義分局今天發布新聞稿表示，省道台21線新中橫公路假日常有民眾行經往玉山國家公園、嘉義縣阿里山鄉等景點，為防制危險駕車，同時避免改裝車刺耳引擎聲、排氣管聲影響安寧，昨天會同南投縣環保局在台21線信義加油站旁執行聯合稽查。

信義分局統計，4小時勤務共舉發7件交通違規，包含未繫安全帶、無照駕駛、無後照鏡等，檢測噪音車輛5輛，其中2輛未通過，環保局依噪音管制法裁罰並通知限期改善，直到符合噪音標準；警方說，持續加強取締噪音車、危險駕車，並請環保局設置移動式聲音照相。

信義分局也指出，今年至今信義鄉共發生30件交通事故，其中發生在台21線占11件，時間多為上午10時至下午4時，肇因以未保持安全距離、違規超車較多，為防止車輛競速、超速，將加強測速照相取締，請用路人行經台21線務必遵守速限，維護交通安全。

南投縣警察局信義分局9日表示，台21線假日常有改裝車、重型機車行經，8日會同南投縣環保局加強取締勤務，共舉發7件違規、檢測5輛噪音車。圖／警方提供（中央社）
南投縣警察局信義分局9日表示，台21線假日常有改裝車、重型機車行經，8日會同南投縣環保局加強取締勤務，共舉發7件違規、檢測5輛噪音車。圖／警方提供（中央社）

南投縣 噪音 環保局 車禍 速限

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