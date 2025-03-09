不滿酒吧深夜喧譁 「羅東雙刀俠」持刀巷弄叫囂遭送辦

宜蘭縣羅東鎮賴姓男子不滿住家旁的酒吧喧譁，左右手各持1把菜刀在巷弄叫囂，警方趕抵現場時賴男已無持刀，經通知到案，查扣2把菜刀，詢後依違反社會秩序維護法移請法院審理。

網友將影片上傳社群媒體，稱賴男是「羅東雙刀俠」，影片顯示，賴男昨天深夜左右手各持1把菜刀，在羅東鎮天津路一處巷弄來回走動叫囂，有網友留言回應「好可怕」，但也有網友說，這間酒吧真的很擾民，每天吵到凌晨3時、4時。

警方昨天深夜11時許獲報趕抵現場時，賴男已無持刀也沒有人員受傷，賴男向員警抱怨酒吧實在太吵了，每天吵到讓他無法入睡，「我拿菜刀，但我沒怎樣」。

羅東警分局今天表示，後續經通知賴男到案說明，並查扣2把菜刀，全案依違反社會秩序維護法，移請宜蘭地方法院審理。警方呼籲民眾遇事應保持冷靜，以理性方式反映訴求，切勿以暴力行為解決，以免觸法。

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