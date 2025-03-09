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轎車失控撞倒路樹2人腦震盪 網指中壢「這條路」轉彎常車禍

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市59歲許姓男子駕駛轎車自中壢環北路往七和路方向行駛，行經該路彎道，疑似失控自撞路樹發生車禍，許男及搭乘友人廖男均有腦震盪及頭部撕裂傷、擦挫傷送醫急救，警方表示，許男酒測值為0，詳細肇事原因進一步調查釐清。

中壢警方表示，許男開車搭載廖姓友人今天上午9時，行經中壢區環北路轉彎處，車子未煞車，逕行自撞彎道路樹，當場撞倒一顆路樹，2人受困車內，119救護人員到場協助清洗傷口、包紮止血等救護急救處置。

許男頭部1公分撕裂傷及腫脹、肢體疼痛，廖男頭部0.5公分撕裂傷、胸口疼痛，救護員簡易包紮止血後，將2人送醫急救，暫無生命危險。

該起車禍卻引起網友熱議，網友說，環北路這裡彎道很常出車禍；也有網友說，「⋯⋯可憐的樹」。警方呼籲，民眾開車行經彎道，應隨時注意車前狀況，維護自己及其他用路人安全。

中壢環北路彎道發生轎車自撞路樹車禍，撞毀路樹，2 人腦震盪受 傷。圖／警方提供
中壢環北路彎道發生轎車自撞路樹車禍，撞毀路樹，2 人腦震盪受 傷。圖／警方提供
中壢環北路彎道發生轎車自撞路樹車禍，撞毀路樹，2人腦震盪受 傷。圖／警方提供
中壢環北路彎道發生轎車自撞路樹車禍，撞毀路樹，2人腦震盪受 傷。圖／警方提供
中壢環北路彎道發生轎車自撞路樹車禍，撞毀路樹，2人腦震盪受 傷。圖／警方提供
中壢環北路彎道發生轎車自撞路樹車禍，撞毀路樹，2人腦震盪受 傷。圖／警方提供

中壢 失控 自撞 路樹 車禍

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