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馬偕醫院遭駭…傳詐團買1660萬筆個資 刑事局提醒慎防詐騙

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

馬偕醫院上月遭勒索軟體攻擊，自稱「Crazy Hunter」駭客28日在網路論壇宣稱販售馬偕1660萬筆個資，傳出被詐騙集團以10萬美元（約台幣328萬元）買下，檢調展開調查。刑事局提醒民眾，慎防解除分期付款、假檢警、猜猜我是誰等詐騙手法。

刑事局表示，醫療、金融、購物等網路系統，一旦遭駭客攻擊，可能導致大量個資流入詐團，增加民眾被騙風險，個資大量外洩時期，民眾應更小心。

若詐團取得姓名、身分證字號、電話號碼、消費紀錄、銀行帳戶等資料，可能假冒電商等業者稱誤設分期付款、假冒檢警稱涉及刑案或假冒親友借錢。刑事局提醒，勿依指示轉帳或面交現金，應向相關業者、檢警機關或親友查證。

刑事局提醒保護個資安全，包括「設定高強度密碼」，至少包含大小寫字母、數字與特殊符號，避免使用生日、電話號碼等易被猜測資訊；「定期更換密碼」，不同平台使用不同密碼，避免因單一帳號被盜而影響其他帳號；「警惕釣魚網站」，不點擊來路不明網路連結或附件。

刑事局指出，「養成查證習慣」，接到要求提供個資或帳號密碼的訊息，向官方管道查證；「啟用雙重驗證」，開啟各種網路服務的雙重驗證，如簡訊驗證、驗證碼App；「小心個人資訊的公開範圍」，在社群媒體避免公開分享個資，如住址、電話號碼、身分證字號等。

刑事局說，「調整隱私設定」，限制個人資訊可見範圍；「定期檢查帳戶與裝置安全」，檢查有無異常登入或交易紀錄，如發現可疑活動立即更改密碼並通知相關機構；「謹慎下載與安裝應用程式」，僅從官方應用商店下載軟體，避免安裝來路不明應用程式，以防惡意軟體竊取個資。

另外，「提高警覺隨時保持資訊安全意識」，多關注政府與警方發布詐騙防範資訊，提高對最新詐騙手法警惕性；若發現可疑網站、假冒官方訊息或個資外洩，立即通報相關單位或警方。

馬偕醫院遭勒索軟體攻擊，自稱「Crazy Hunter」駭客在網路論壇宣稱販售馬偕1660萬筆個資。駭客示意圖。記者許正宏／攝影
馬偕醫院遭勒索軟體攻擊，自稱「Crazy Hunter」駭客在網路論壇宣稱販售馬偕1660萬筆個資。駭客示意圖。記者許正宏／攝影

馬偕醫院遭勒索軟體攻擊，自稱「Crazy Hunter」駭客在網路論壇宣稱販售馬偕1660萬筆個資。圖／刑事局提供
馬偕醫院遭勒索軟體攻擊，自稱「Crazy Hunter」駭客在網路論壇宣稱販售馬偕1660萬筆個資。圖／刑事局提供

個資 密碼 詐騙集團 馬偕醫院 駭客

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