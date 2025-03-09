馬公自小客清晨連撞路旁13機車 駕駛疑徹夜未眠恍神

馬公市中華路36號前道路，今天發生一起自小客車追撞路旁停放機車，雖無人傷，卻造成13部機車受損；警方初步調查，自小客駕駛疑徹夜未眠，恍神失控釀禍，須負擔大筆機車修理費。

馬公分局是在今天清晨5時46分許接獲報案，在馬公市中華路36號前道路，一部自小客車沿中華路由郊區往市區方向行駛，行至36號前道路自撞路邊停放車輛，整排機車被撞得東倒西歪，橫躺路上或人行道上，共殃及13部機車，幸無人受傷。

警方初步，自撞駕駛經酒測，並無酒精反應，疑徹夜未眠，恍神失控釀禍，但仍須負擔遭撞損機車修理費用。

馬公分局呼籲，疲勞駕駛非常危險，可能會影響反應時間、判斷力及注意力，增加事故風險，汽車駕駛在開車前，務必有充分休息，保障自己及他人用路安全。