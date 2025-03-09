「制服地圖」涉盜用千名高中女生照片 警逮網站架設人

新北市議員黃淑君昨天（8日）表示接獲多名學生陳情，遭蒐集各校制服的網站「制服地圖」偷拍並PO網盜用。新北市刑大獲報後展開調查，昨天通知網站負責人43歲江男到案，詢後依違反著作權法、個資法、妨害風化等罪嫌函送新北地檢署偵辦。

市議員黃淑君昨天表示，近日接獲女學生反映個人照片被制服地圖盜用後，經調查發現從國小到高中女學生皆有類似情形，全台數百間學校被分類、受害人數估計超過千人。她隨即在社交平台發文若新北市的受害者可主動聯繫，並已先告知新北市警局及新北市教育局校安中心此情形，並要求主動徹查。

新北市刑大指出，「制服地圖」網站擁有十餘萬會員，遭指控惡意盜用全國各地男、女高中生穿著制服照片並刊登在公開平台供不特定人觀覽。且不斷透過各種通訊軟體、網路平台流傳播送，任何人均可上網瀏覽觀看，除部分照片疑有未經當事人或著作財產權人同意即刊登，甚有若干照片疑涉有不當內容，經與市府教育局校安中心共同聯繫受害當事人完成報案程序。

新北市刑大掌握架設者43歲江姓主嫌身分後，昨天晚間緊急通知江男到案說明，同時扣押本案相關電磁紀錄，確保相關照片不再透過「制服地圖」或相關網路平台散布，詢後依違反著作權法、個資法、妨害風化等罪嫌將江男函送新北地檢署偵辦。