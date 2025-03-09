快訊

根本電腦桌布！南投烏心石林秘境 空拍美到震撼

台中洗車工開阿法撞死醫學生 死者父：他是殺人凶手

NBA／詹姆斯樂觀看待左腹股溝拉傷 美媒估可能缺席數周

聽新聞
0:00 / 0:00

「制服地圖」涉盜用千名高中女生照片 警逮網站架設人

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市議員黃淑君昨天（8日）表示接獲多名學生陳情，遭蒐集各校制服的網站「制服地圖」偷拍並PO網盜用。新北市刑大獲報後展開調查，昨天通知網站負責人43歲江男到案，詢後依違反著作權法、個資法、妨害風化等罪嫌函送新北地檢署偵辦。

市議員黃淑君昨天表示，近日接獲女學生反映個人照片被制服地圖盜用後，經調查發現從國小到高中女學生皆有類似情形，全台數百間學校被分類、受害人數估計超過千人。她隨即在社交平台發文若新北市的受害者可主動聯繫，並已先告知新北市警局及新北市教育局校安中心此情形，並要求主動徹查。

新北市刑大指出，「制服地圖」網站擁有十餘萬會員，遭指控惡意盜用全國各地男、女高中生穿著制服照片並刊登在公開平台供不特定人觀覽。且不斷透過各種通訊軟體、網路平台流傳播送，任何人均可上網瀏覽觀看，除部分照片疑有未經當事人或著作財產權人同意即刊登，甚有若干照片疑涉有不當內容，經與市府教育局校安中心共同聯繫受害當事人完成報案程序。

新北市刑大掌握架設者43歲江姓主嫌身分後，昨天晚間緊急通知江男到案說明，同時扣押本案相關電磁紀錄，確保相關照片不再透過「制服地圖」或相關網路平台散布，詢後依違反著作權法、個資法、妨害風化等罪嫌將江男函送新北地檢署偵辦。

新北市刑大呼籲若此案尚有未經同意遭拍攝上傳影像或供不特定人觀覽之被害人，亦可主動與警方聯繫，警方提醒在網路社群上傳私人照片務必謹慎，以防不肖人士無故使用。

制服地圖網站被女學生投訴盜用個人照片，網站目前已立即關閉。圖／GOOGLE MAPS翻攝
制服地圖網站被女學生投訴盜用個人照片，網站目前已立即關閉。圖／GOOGLE MAPS翻攝
新北市議員黃淑君表示，近日接獲女學生反映個人照片被制服地圖盜用後，隨即在社交平台發文表示若是新北市的受害者可主動聯繫。圖／黃淑君tread翻攝
新北市議員黃淑君表示，近日接獲女學生反映個人照片被制服地圖盜用後，隨即在社交平台發文表示若是新北市的受害者可主動聯繫。圖／黃淑君tread翻攝

制服

延伸閱讀

女學生照片「網站地圖」全都露 新北刑大已掌握盜照犯嫌身分

「制服地圖」網站盜用女學生照片 議員黃淑君估全台受害上千人

新北YouBike下月恢復前半小時免費 民怨電輔車卡頓「無腦設計」

影／新北勞工持550萬房產就無涉訟補助 議員黃淑君要求修正

相關新聞

嘉市八掌溪傳4名學生落水 1生救起時無生命跡象

嘉義市八掌溪彌陀映月橋旁今天下午傳學生落水事件，有4名就讀嘉義某私立高職的越南籍學生，不慎從溪邊落水，3名學生獲救，但有...

「制服地圖」涉盜用千名高中女生照片 警逮網站架設人

新北市議員黃淑君昨天（8日）表示接獲多名學生陳情，遭蒐集各校制服的網站「制服地圖」偷拍並PO網盜用。新北市刑大獲報後展開...

影／台中男缺錢買毒涉多案 台灣大道搶熟女包包落網

台中市林姓男子打零工維生，疑因缺錢買毒品花用，在北區一中街行竊機車後，前天騎機車在台灣大道、館前路，行搶蔡女包包，警方在...

獨／高雄殺人分屍案家屬盼全屍 每天看漂流物揪心「找頭顱」

高雄檢警偵辦老翁張介宗涉殺害3名婦人分屍案， 6日借提張嫌問訊，據了解，張嫌仍狡猾一如以往，矢口否認犯案；由於3名死者僅...

同事互看不爽反目爆衝突 新北男持刀砍破車窗遭逮

新北市26歲鄭男與25歲羅男因工作上發生爭執互有嫌隙。鄭男前晚開車至羅男住處理論時再爆口角，羅男持西瓜刀敲擊鄭男車玻璃，...

天雨路滑連環撞！蘇澳小客車衝對向撞兩車 車頭全爛2送醫

宜蘭連日陰雨，蘇澳鎮台二戊線昨晚發車嚴重對撞車禍，橘色小客車疑因道路濕滑，衝到對向車道，高速連撞兩輛車，力道相當大，造成...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。