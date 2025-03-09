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「制服地圖」涉盜用千名高中女生照片 警逮網站架設人
新北市議員黃淑君昨天（8日）表示接獲多名學生陳情，遭蒐集各校制服的網站「制服地圖」偷拍並PO網盜用。新北市刑大獲報後展開調查，昨天通知網站負責人43歲江男到案，詢後依違反著作權法、個資法、妨害風化等罪嫌函送新北地檢署偵辦。
市議員黃淑君昨天表示，近日接獲女學生反映個人照片被制服地圖盜用後，經調查發現從國小到高中女學生皆有類似情形，全台數百間學校被分類、受害人數估計超過千人。她隨即在社交平台發文若新北市的受害者可主動聯繫，並已先告知新北市警局及新北市教育局校安中心此情形，並要求主動徹查。
新北市刑大指出，「制服地圖」網站擁有十餘萬會員，遭指控惡意盜用全國各地男、女高中生穿著制服照片並刊登在公開平台供不特定人觀覽。且不斷透過各種通訊軟體、網路平台流傳播送，任何人均可上網瀏覽觀看，除部分照片疑有未經當事人或著作財產權人同意即刊登，甚有若干照片疑涉有不當內容，經與市府教育局校安中心共同聯繫受害當事人完成報案程序。
新北市刑大掌握架設者43歲江姓主嫌身分後，昨天晚間緊急通知江男到案說明，同時扣押本案相關電磁紀錄，確保相關照片不再透過「制服地圖」或相關網路平台散布，詢後依違反著作權法、個資法、妨害風化等罪嫌將江男函送新北地檢署偵辦。
新北市刑大呼籲若此案尚有未經同意遭拍攝上傳影像或供不特定人觀覽之被害人，亦可主動與警方聯繫，警方提醒在網路社群上傳私人照片務必謹慎，以防不肖人士無故使用。
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