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鼻酸！8旬婦忘了兒子過世徘徊街頭找住址 警不忍說實情

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

台北市一名8旬老婦昨下午獨自在桃園火車站附近徘徊，警方獲報到場關心，老婦表示來桃園找兒子但忘了電話和住址，警方想起去年也曾協助老婦通知家人接她，經查住址後於是載她到小兒子家，卻得知小兒子已於今年初已過世，不忍告訴她實情，最後協助將老太太送返台北。

桃園警分局武陵派出所昨下午3時25分許接獲熱心民眾報案，表示復興路公車站前有一名老太太疑似迷途，在附近徘徊逗留。警方到場前往關懷，該名88歲曾姓老婦來桃園找兒子，但沒有他的電話，又想不起來住址，所以在附近徘徊。

對此員警突然想起去年曾協助老婦聯絡她的小兒子來所內接她，於是依據之前的資料載老婦前往小兒子住處，卻從鄰居口中得知震驚的消息，小兒子農曆年前已經不幸去世，而家人才因此把老婦接到台北市照顧。

由於老婦患有失智症，忘記小兒子已經過世，因此又回到桃園想要找小兒子，員警經查詢與老太太家人取得聯繫，但因工作緣故無法立即趕到桃園接她，員警依據地址將老太太送返家中，她頻頻向員警道謝，而員警不忍告訴她實情，僅請她早點休息多注意健康，並請家人多注意動向，為她配戴防走失手鍊預防走失。

台北市一名8旬老婦昨下午獨自在桃園火車站附近徘徊，警方獲報到場關心，協助載她到小兒子家，卻得知小兒子已於今年初已過世，不忍告訴她實情，最後協助送她返家。記者周嘉茹／翻攝
台北市一名8旬老婦昨下午獨自在桃園火車站附近徘徊，警方獲報到場關心，協助載她到小兒子家，卻得知小兒子已於今年初已過世，不忍告訴她實情，最後協助送她返家。記者周嘉茹／翻攝
台北市一名8旬老婦昨下午獨自在桃園火車站附近徘徊，警方獲報到場關心，協助載她到小兒子家，卻得知小兒子已於今年初已過世，不忍告訴她實情，最後協助送她返家。記者周嘉茹／翻攝
台北市一名8旬老婦昨下午獨自在桃園火車站附近徘徊，警方獲報到場關心，協助載她到小兒子家，卻得知小兒子已於今年初已過世，不忍告訴她實情，最後協助送她返家。記者周嘉茹／翻攝

桃園 老婦

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