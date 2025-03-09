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高市警破天九牌賭場 逮27人、查扣逾百萬賭資

中央社／ 高雄9日電

黃姓男子等人涉嫌在高雄苓雅區一處透天厝設天九牌賭場，警方今天凌晨持搜索票搜索，查獲黃男及賭客等27人，並查扣賭金138萬多元，全案依賭博罪嫌及社會秩序維護法偵辦。

高雄市政府警察局苓雅分局偵查隊長林建全告訴中央社記者，65歲黃姓賭場負責人及39歲欒姓共犯涉嫌在高雄市承租多個地點設置賭場，透過更換處所等方式流竄以躲避查緝。

林建全指出，經專案小組擴大蒐證、循線跟監、埋伏及比對蒐獲各式資料，今天凌晨1時39分許持搜索票到苓雅區漢昌街某透天厝查緝，當場查獲黃男、欒男及25名賭客以天九牌賭博財物，並查扣賭金138萬3300元、賭具一批等證物。

林建全表示，詢後將黃男及欒男依賭博罪嫌移送高雄地檢署偵辦，其餘25名賭客依社會秩序維護法裁罰。將持續協調相關單位加強聯合稽查，並對疑似經營賭博有治安顧慮的棋牌社、桌遊店、電子遊藝場等休閒場館強力查緝，以淨化社會治安。

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