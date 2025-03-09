影／台南東門城圓環、東門圓環接連發生車禍 女騎士送醫

劉姓男子昨天開車行經東門圓環快車道，綠燈剛起步就被闖紅燈的唐姓女騎士撞上，他無奈將畫面PO上網路，網友歪樓留言「有林俊憲的看板耶」、「林俊憲全看在眼裡」；過沒多久，郭姓女騎士載友人行經東門城圓環，也擦撞楊姓騎士，兩起車禍均在圓環發生。

昨天下午1時許，26歲劉姓男子開車沿台南市中西區東門圓環快車道，綠燈起步右轉府前路一段往西行，23歲唐姓女子騎機車載著妹妹，沿東門圓環機慢車道由北往南行駛，雙方於東門圓環與府前路口發生碰撞。

警方到場處理，確認雙方駕駛都沒有酒駕，但唐女闖紅燈，警方開出1800元罰單；她與妹妹都倒地，手腳擦挫傷送新樓醫院就醫。初步了解，事故原因是唐女闖紅燈所致，詳細肇事原因仍待交通分隊分析鑑定。

劉姓駕駛將行車記錄器畫面PO上threads，表示「為什麼還要衝紅燈」，網友紛紛留言「有林俊憲的看板耶」、「林俊憲全看在眼裡」、「這個汽車開出來是看不到機車道的，敢衝真的是去找梁靜茹領勇氣」、「圓環要注意」。

過沒多久，昨天下午2時許，郭姓女子騎車載女性友人沿東區東門路一段東門城圓環由東向西行駛外側車道直行，不慎與前方楊姓外送騎士機車發生擦撞，郭女與友人同樣倒地，膝蓋擦挫傷，楊則未受傷；警方到場，確認雙方酒測值皆為零。