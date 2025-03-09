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影／扯！國1小客車疑錯過交流道 竟逆向迴轉跨越槽化線

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

國道1號南向桃園出口路段近日有民眾目睹一輛小客車疑似錯過交流道，竟在外線車道回轉逆向跨越槽化線，誇張行徑引發議論，行車記錄器畫面曝光後網友紛紛直呼太扯。國道警方表示將依畫面調查，如違規屬實可依法開罰最高3萬6千元罰鍰，並吊扣牌照6個月。

國道警方說明，有民眾於社群網站貼文指出一輛小客車前日傍晚5時40分許，於國道1號南向桃園出口路段逆向迴轉跨越槽化線，疑似為了要下交流道，經查國道警方目前尚未接獲民眾通報及檢舉，檢視影片內容該車輛無法判別為惡意違規，或因事故或其他因素所導致逆向迴轉行為。

警方表示，本案將依職權調查相關違規影像，如違規屬實可依道路交通管理處罰條例第43條1項6款，處新台幣6千元以上3萬6千元以下罰鍰，並吊扣牌照6個月，接受道路交通安全講習。

警方呼籲駕駛人行經交流道應遵守標誌、標線、號誌行車，如上錯交流道應至下個交流道再迴轉，不可逆向或是倒車，除了危及本身安全也會造成其他用路人危害。用路人發現違規時，在安全不違規的前提下可利用高速公路「1968App警政報案」直接向該路段公路警察大隊報案，國道警察會立即派遣巡邏員警前往攔查。

國道1號南向桃園出口路段近日有民眾目睹一輛小客車疑似錯過交流道，竟在外線車道回轉逆向跨越槽化線，誇張行徑引發議論。記者周嘉茹／翻攝
國道1號南向桃園出口路段近日有民眾目睹一輛小客車疑似錯過交流道，竟在外線車道回轉逆向跨越槽化線，誇張行徑引發議論。記者周嘉茹／翻攝
國道1號南向桃園出口路段近日有民眾目睹一輛小客車疑似錯過交流道，竟在外線車道回轉逆向跨越槽化線，誇張行徑引發議論。記者周嘉茹／翻攝
國道1號南向桃園出口路段近日有民眾目睹一輛小客車疑似錯過交流道，竟在外線車道回轉逆向跨越槽化線，誇張行徑引發議論。記者周嘉茹／翻攝

國道 警察 逆向

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