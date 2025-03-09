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竹科人淪詐騙集團肥羊 科學園區公會：新國安危機

聯合報／ 記者郭政芬王駿杰黃羿馨／新竹即時報導

新竹科學園區去年產值高達1.5兆元，今年持續看好，但科技人卻深受詐騙所害，竹科所在的新竹縣、市詐騙件數與財損金額居高不下，連月霸榜。台灣科學園區科學工業同業公會會務總監張致遠直言「山區有巡山員把關，打詐為什麼沒有？」詐騙已成新國安危機，呼籲政府投資以專人、專項詐騙杜絕詐騙。

科技人薪資高、分紅優渥常遭詐團鎖定，猶如待宰肥羊，警方也觀察到，竹科工程師是電腦重度使用者，也會投資股票、虛擬貨幣等加入討論小組，詐騙集團花半年博感情後，就介紹其他操作平台，讓竹科人誤入圈套，所騙金額上百萬起跳，相當可觀。

還有竹科主管平時理性精明，一接到詐騙電話，也誤以為孩子被綁，幸好同事立刻幫忙致電向孩子求證，虛驚一場。張致遠指出，幾乎全民都曾接過詐騙電話，呼籲政府要設立專案辦公室，當民眾面臨詐騙時，有專人可隔空指導協助。

科學園區同業公會目前已和新竹市警察局成立新竹科技打詐隊，近期開會多次，張致遠認為，打詐是政府的公權力，警政系統也無法推卸，研議將成立基金來鼓勵打詐執法同仁，提供員工加強查緝詐騙集團、各類成員等非法行為的獎勵金。

其次，將編列經費提升科技緝詐工具，購買如虛擬貨幣金流分析軟體、熱顯像儀、手機解鎖等軟體程式工具，並對聘請相關講師、科技課程提供經費補助。張致遠以App「Whos call」舉例，該程式可顯示電話名稱，讓民眾自主過濾。同樣概念，多數網購詐騙電話與原本電話相似，研發科技可協助過濾詐騙電話。

張致遠從大數據來看，詐騙有固定模式，但要報案且被害人出面才能下架詐騙廣告，但假投資廣告不斷上架，運輸、金流都是斷點，他曾在臉書網購食物，領貨時，超商員當場建議他「依照經驗，不一定要收此包裹」，民間企業阻詐是股很大的力量。科學園區同業公會綜合會務組長陳明貴補充，除了要警示金流外，曾有電信公司發現用電異常，助攻警方破獲電信機房，連電信員都可擔任阻詐。

新竹科技打詐隊預計獎勵阻詐的民間企業，對協助攔阻詐騙的金融機構、超商店員等發放獎金，或各式民營機構、團體主動提供詐欺犯事證（如機房、水房等）或協助警方偵辦詐欺案件的個人進行獎勵。

張致遠提及，公會也將募集資金在園區舉辦防詐講座，並製作可隨身攜帶的小卡文宣，內有聯繫電話與提醒事項，鼓勵竹科企業多宣傳，讓更多竹科人識詐進而反詐。

新竹科學園區所在的新竹縣、市詐騙件數與財損金額居高不下。圖為新竹科學園區內畫面。聯合報系資料照
新竹科學園區所在的新竹縣、市詐騙件數與財損金額居高不下。圖為新竹科學園區內畫面。聯合報系資料照
台灣科學園區科學工業同業公會會務總監張致遠指出，詐騙成新國安危機，呼籲政府要投資以專人、專項設備來杜絕詐騙，竹科正與警方聯手合作、積極阻詐。記者郭政芬／攝影
台灣科學園區科學工業同業公會會務總監張致遠指出，詐騙成新國安危機，呼籲政府要投資以專人、專項設備來杜絕詐騙，竹科正與警方聯手合作、積極阻詐。記者郭政芬／攝影
新竹市警察局去年成立科技打詐隊 ，並邀來宣捷集團創辦人宣明智（左三）、竹科工業同業公會理事長李金恭（左二）等人見證參與。聯合報系資料照片
新竹市警察局去年成立科技打詐隊 ，並邀來宣捷集團創辦人宣明智（左三）、竹科工業同業公會理事長李金恭（左二）等人見證參與。聯合報系資料照片

打詐 新竹 詐騙集團

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