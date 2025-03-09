同事互看不爽反目爆衝突 新北男持刀砍破車窗遭逮

新北市26歲鄭男與25歲羅男因工作上發生爭執互有嫌隙。鄭男前晚開車至羅男住處理論時再爆口角，羅男持西瓜刀敲擊鄭男車玻璃，鄭男不甘示弱開車欲衝撞羅男。蘆洲警到場將羅男依毀損罪逮捕，查出他還是詐欺及妨害秩序通緝犯，詢後依法送辦。

據了解，同在新北市1間拆除公司工作的鄭男及羅男，先前因工作上紛爭發生口角，雙方長期不睦時常發生爭吵。前天（7日）深夜10時許鄭男駕駛公司貨車至羅男位於蘆洲區永康街住處致電要他出來理論，雙方見面後再度發生爭執，羅男竟持預藏的西瓜刀朝鄭男駕駛的貨車猛砍，造成貨車玻璃碎裂。