竹市遭詐件數、財損雙冠王 已婚科技業經理慘被騙千萬

全台詐騙猖獗，最容易受騙的族群不是銀髮族，而是科技新貴爆棚的新竹縣市。據警政署打詐儀表板顯示，從去年9月到今年2月，新竹市每10萬人詐騙案件數每月都高居全國第一，新竹縣在每10萬人詐騙財損中也時常名列前茅。在詐騙集團眼中，高薪工程師已成為「科技肥羊」。

內政部警政署去年9月架設「165打詐儀表板」，要求各地警局落實填輸刑事案件紀錄表並「嚴禁美化數據」。以去年9月至12月數據統計，新竹科學園區所在的新竹市、新竹縣受理詐騙案件，科技業遭詐占比分別為16.37％、11.45%，都遠遠高於全國占比7.15％，足見科技人深受詐騙所害。

科技人高收入，遭詐騙財損更是可觀，以去年9月到12月數據來看，新竹市科技業遭詐2億7736萬262元、占比23.78%；新竹縣科技業財損2億0027萬4199元，占比9.26%，幾乎都有六成案件是被騙數百萬元以上，還將近三成案件被騙高達千萬元，拉高財損數字，每案平均財損500多萬元。

新竹縣、市遭詐騙件數、財損金額半年來居高不下，打詐儀表板最新統計到今年2月數據，每十萬人受理最多詐騙案件縣市依舊由新竹市「蟬聯」，每十萬人就受理57.71件，全國最多；每十萬人財損最多縣市也由新竹市拿下，每十萬人受騙財損金額高達5269.6萬元，損失慘重。

新竹縣、市警方指出，轄區科技業（含工程師）的財損金額不但是所有職業群體中最高，涉及百萬、千萬以上財損的案件中也以科技業占比最大，顯示高薪工程師早已遭詐騙集團鎖定，且是「行騙投資報酬率最高」的群體。

為何科技人容易遭騙？警方分析，科技業普遍高學歷及內斂特質，存有遭詐未報案、不認為遭詐或正在被詐騙中等潛在黑數，且難以估計，若有調查明確黑數的可能，所呈現出來的數據恐更驚人。

除了常見的投資詐騙，還有科技人被交友詐財「一騙再騙」。新竹一名陳姓已婚科技業經理前年深陷網路交友不可自拔，短時間就匯款1千萬餘元給網路上認識的貌美女子，直到對方忽然消失，才驚覺遭詐，在妻子陪同下去警分局偵查隊報案。做筆錄時，陳擔心妻子起疑，不斷強調他只單純陪對方談心，感情未出軌，痛批對方無良，利用他的信任詐款。

未料，警方在去年接獲警政署提供的警示帳戶，調查其中一筆可疑金流時，竟發現又是陳男誤信交友詐騙，將200多萬元匯款給詐團，這次，陳男甚至直接推託不願做筆錄，迄今未向警方說明，一名科技業高階主管未記取經驗教訓，不斷被交友詐騙，連承辦員警都感到不可思議。

為防範竹科人成為詐騙受害者，新竹市警察局去年底邀來宣捷集團創辦人宣明智、竹科工業同業公會理事長李金恭等人成立「新竹科技打詐隊」，藉由科技業號召規畫研議成立基金，將用作提升科技緝詐工具、發放阻詐獎勵、舉辦防詐講座等。竹市警方目前也研議進一步成立打詐辦公室。