影／阿嬤在馬路對面...基隆男童往前衝 車子忙閃仍撞飛

基隆市周姓男童在雙黃線路段橫越馬路，想到對面讓他祖母載他上學時，被簡姓男子駕駛的汽車撞上。道路監視器畫面顯示，男童疑只注意對面車道來車，沒發現簡男開車逼近，被撞後彈飛落地，所幸只受輕傷。

這起事故簡男汽車視角的行車畫面，近日在網路流傳。12歲男童3月3日早上7時許，想穿越基隆市安一路到對面，讓祖母騎機車載他上學。他只向右查看，注意到對向有1輛機車騎來，並在機車快到時起跑，想在騎車通過後穿越車道，卻未查看左側也有汽車行駛而來。

事故地點是彎道，30多歲簡男開車經過，看到前方男童橫越馬道，人車已很接近。簡男將車頭往左偏移，但男童並未及時止步，最後撞個正著。男童被撞後整個人飛起來，往下墜落時，先碰撞引擎蓋再落地，背部和臀部在路面滑行一小步距離後，男童就起身跑向祖母，讓簡男嚇出一身冷汗。

員警獲報前往處理，簡男接受酒測，數值為０。男童頭部有擦挫傷，送醫後無大礙。雙方都未提告，自行協調和解。

事故地點前後100公尺內無行人穿越道，但因為道路中央有畫設雙黃實線分隔對向車道，依規定雙向禁止超車、跨越或迴轉，警方將舉發男童違規跨越馬路。