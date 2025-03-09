虎尾女子凌晨攔車求救嚇壞駕駛 PO網人急下架警方關切

雲林縣虎尾鎮雲158公路靠近廉使國小前，今天凌晨約2時30分出現一名婦人在路中攔車，向等紅燈的車輛敲打車窗求救，一名男子被攔車嚇壞了，把女子求救過程PO網，詎料引來網友一片罵聲，指他「見死不救」「為何不報警」，這名男子近午急忙把網路影片下架，但警方獲知仍表重視已深入了解中。

虎尾鎮一名男子今天上午在網路分享今天凌晨公路驚魂記，指他今天凌晨2時30分許，上大夜班後下班回家途中，路經虎尾廉使國小前停車等紅燈時，突有一名女子靠過來敲打他的車窗後，當時變綠燈，他車子移動前她竟大聲喊救命，他不清楚什麼狀況且又是凌晨深夜，路上人車稀少，不知是否詐騙的「仙人跳」，就趕緊駛離。

這名男子指他車子離開前，看見路邊有一輛車子緩速行駛，是否與這名女子有關，不得而知，他把過程貼網分享，可能要提醒夜歸人小心，不料，引來大批網友留言，多數人斥責他「為何不報案」「怕出事的話，可在離開後報案請警救人呀！」。

幾乎所有留言都罵聲連連，在PO文後接近中午，這段深夜公路驚魂的影片即下架。但警方得知後表示重視，虎尾分局表示，經查昨天深夜到今天凌晨均未接獲民眾報案，因現場位在廉使國小附近，警方將派員前往訪查。