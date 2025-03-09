嘉市女外送員筆直撞工程車 機車卡進車斗前立正站好

嘉義市有名女外送員送餐途中與工程車發生車禍，機車就這樣不偏不倚撞進工程車頭與車斗之間，路過民眾協助報案，嘉義市消防救護人員將女外送員送醫，民眾看到整輛機車這樣卡進工程車裡不禁說「這也太湊巧！」

嘉義市消防局表示，日前接獲報案在市區友和路與友愛路交叉口發生交通事故，即派遣第一大隊德安分隊救護車出勤救護；救護人員抵達時，發現有輛工程車與１輛機車發生擦撞，撞擊的位置剛好位於工程車車頭與車斗之間，整輛機車卡進工程車內，造成年約19歲女騎士受傷。

女騎士已被路人協助至路旁，據她表示送餐途中，經過該路口時不慎撞上工程車，救護人員檢傷勢，女騎士雙手手背及膝蓋有擦傷情形，意識清楚、神經學無明顯異常，確認生命徵象監測皆穩定後，護送往衛福部嘉義醫院作後續急救診治，後續交通責任由警察處理。