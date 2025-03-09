影／傻眼！2機車國道1號彰化段狂飆 他說導航惹禍
又見誤上國道！有民眾po網昨天在國道1號南向212公里員林路段有2部機車騎上國道險象環生，國道第三警察大隊表示，警方攔下其中一名陳男，他說是因導航而誤上國道，警方依法開罰，也提醒民眾導航要正確設定機車模式，以免誤上國道。
有民眾昨天上午近8點行經國道1號南向212公里員林路段時，竟發現前後有2輛機車在國道上狂飆，其中一輛還未掛車牌，趕緊通報警方。
國道三隊據報後前往攔查，僅攔到陳姓男子所駕駛的機車，陳男是移工表示他是看導航才誤上國道，而另一輛未懸掛車牌的電動二輪車已由員林南磅便道離開，警方並未攔獲。
國道三隊表示，依交通管理處罰條例騎乘機車誤闖國道可處3千元以上6千元以下罰鍰，提醒民眾注意高速公路匝道入口相關指示及禁制標誌，導航也要正確設定汽車或機車模式，以免誤上國道，而未掛車牌行駛者可罰1200以上、3600元以下罰鍰。
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