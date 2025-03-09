天雨路滑連環撞！蘇澳小客車衝對向撞兩車 車頭全爛2送醫

宜蘭連日陰雨，蘇澳鎮台二戊線昨晚發車嚴重對撞車禍，橘色小客車疑因道路濕滑，衝到對向車道，高速連撞兩輛車，力道相當大，造成肇事車輛的車頭全爛，首輛被撞車180度大回轉，反彈到路旁護欄。這場車禍造成2名駕駛受傷送醫，事發原因正由警方調查中。

蘇澳分局於昨晚大約6時獲報位於台二戊線8公里處發生對撞交通事故，經查是65年次林姓男子駕駛橘色小客車，行經事故地點過彎時，不慎駛入對向車道，造成對向由48歲韓姓女駕駛駕駛的白色休旅車被撞到路旁，所幸有路樹及護欄，肇事車接著又撞46歲劉姓男駕駛開的白色小客車。