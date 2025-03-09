影／台中男缺錢買毒涉多案 台灣大道搶熟女包包落網

台中市林姓男子打零工維生，疑因缺錢買毒品花用，在北區一中街行竊機車後，前天騎機車在台灣大道、館前路，行搶蔡女包包，警方在昨天下午將林查緝到案，發現林另涉霧峰分局一起住宅竊盜案，一併查辦後，今天依搶奪等罪移送台中地檢署訊問。

第一警分局在前天下午3時許獲報，西區台灣大道、館前路有搶奪案件，警方到場調查，被害的蔡姓女子（49歲）在該處遭一名歹徒騎車從後方拉扯，搶走包包，包內有手機證件、現金5000元。

警方成立專案小組，調閱監視器過濾涉案歹徒，另採集現場跡證，查出素行不良、有前科的林姓男子（40歲）涉案，昨天報請檢察官核發拘票，前往林男在霧峰區的租屋處找人，在超商內查獲林男，因林涉及霧峰區一起住宅竊盜案，今天警詢後，將依搶奪、竊盜、加重竊盜等罪，移送台中地檢署偵辦。

第一警分局長尤啓南表示，警方迅速緝獲嫌犯，展現維護治安決心，呼籲民眾外出時提高警覺，注意財物安全。警方將持續加強巡查，確保轄區穩定。