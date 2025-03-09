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台中一中街2人敲擊車窗嗆聲 遭PO網譏「野生老猴出沒」
台中市一名市民今天在臉書爆料公社發布一段影片，他提到昨天帶母親前往一中商圈時，疑因車速問題，造成後方駕駛不滿，車內二人還下車拍打他的車窗、嗆聲，行徑十分囂張，市民形容二人是「野生老猴」，警方表示，此案已接獲民眾報案，將依法告發。
第二警分局表示，有關民眾在爆料公社發布的影片，案發時間是昨天下午2時許，一名市民開車行經北區錦新街92號附近時，疑因車速問題，引發後方車輛不滿，後方車內二人趁停等紅燈時下車，拍打該位市民的車窗，還辱罵髒字，隨後駛離現場。
警方指出，從民眾提供影像中可見，後車駕駛人行駛中不斷按鳴喇叭、閃燈及迫近逼迫前車讓道，已明顯違反道路交通管理處罰條例第43條第1項第3款，任意以迫近、驟然變換車道或其他不當方式，迫使他車讓道，可處以6000元至3.6萬元以下罰鍰。
經查，此案已由當事人在案發同日下午，前往永興所提供相關交通違規影像，對其所稱拍打車窗部分並不提出告訴，警員將檢據依法掣單舉發。
第二警分局長鍾承志呼籲，民眾如於道路中發現交通違規情形，可將相關違規影片，至「台中市政府警察局-交通違規檢舉」網站進行檢舉，共同維護道路交通安全；同時提醒駕駛人，行車時應保持冷靜，切勿以危險駕駛行為影響他人，以免觸法受罰。
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