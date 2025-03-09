影／都沒看路？苗栗苑裡閃光路口汽機車擦撞 1女頭部受創送醫
苗栗縣苑裡鎮121縣道在通霄警分局山腳派出所附近閃光號誌路口，昨天發生66歲駱姓女子騎機車，與古姓女子（42歲）駕駛轎車碰撞，駱女頭部著地受創，送醫觀察救治，詳細肇事原因調查釐清中。
通霄分局山腳派出所昨天上午8點48分接獲報案，派出所附近苑裡鎮舊社里121線路口有交通事故，派員到場處理，初步調查，駱女騎機車沿致民國中旁，閃光紅燈號誌，西往北方左轉121線，與古女子駕駛轎車在121線閃光黃燈號誌，南往北方向直行，兩車發生碰撞，駱女頭部受創，目前送往台中榮民總醫院觀察救治中。
警方檢測雙方駕駛均無酒精反應，詳細肇事原因尚待釐清，通霄分局呼籲如行經路口遇閃光黃燈表示警告，應減速慢行，小心通過；如遇閃光紅燈表示停車再開，應禮讓幹道車輛先行通過，以確保交通安全。
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