獨／高雄殺人分屍案家屬盼全屍 每天看漂流物揪心「找頭顱」

高雄檢警偵辦老翁張介宗涉殺害3名婦人分屍案， 6日借提張嫌問訊，據了解，張嫌仍狡猾一如以往，矢口否認犯案；由於3名死者僅張嫌兄嫂頭顱於上月26日在港區漂流被尋獲，趙林姓婦人的家屬每天到港區看漂流物，揪著一顆心找頭顱，盼奇蹟出現讓死者有「全屍」。

張介宗分別於去年11月29日、今年1月17日、2月2日，涉嫌殺害兄嫂張黃姓婦人及在公園結識的左營區張姓婦人及楠梓區趙林姓婦人，並在老舊公寓住家將3人分屍後，陸續將屍塊分批丟入前鎮區中華五路金鞏橋下的第五船渠。

警方打撈屍塊半個月，其中38塊人體組織屬於趙林姓婦人，2塊頭皮、胸部組織為張姓婦人，兄嫂張黃姓婦人的屍塊及3人頭顱始終下落不明。離遇害時間將近3個月也是被害3人中第一個遭殺害的張嫌兄嫂張黃姓婦人的頭顱，2月26日被高雄港區保全員發現包裹在男性褲子裡浮出水面，才證實3名婦人全遭張嫌毒手遇害。

張黃姓兄嫂遇害將近3個月，頭顱突然飄出海面，令警方直呼「冥冥中註定」、「老天爺幫忙」。

據了解，同樣遇害的趙林姓家屬從得知張嫌兄嫂頭顱在港區漂流尋獲後，每一天都到港區碼頭盯著可疑漂流物，只盼找到母親的頭顱，讓死者能有「全屍」；家屬揪心在港邊找尋可能的屍塊，不放棄希望，令警方看了也相當不捨。

高雄檢警偵辦嫌犯張介宗涉殺害分屍3名老婦案，今天上午借提張嫌重回現場勘驗，目前尋獲最多殘骸的趙林婦人兒子聞訊趕至，對母親遭張殘忍殺害、屍骨無存，怒氣難抑，欲在張被押解上車時，試圖教訓張嫌，警方得知後，讓他表達心聲，他泣訴盼警方能將張繩之於法，「讓司法判死」。