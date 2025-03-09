快訊

MLB／看日本人有多瘋大谷翔平 葛拉斯諾：小賈斯丁10倍程度吧！

高雄市長選戰民進黨基本盤穩固 拚黨內初選必刀刀見骨

空射雄三追瞄彈曝光 給台美軍售現況帶來何化學效應？

聽新聞
0:00 / 0:00

獨／高雄殺人分屍案家屬盼全屍 每天看漂流物揪心「找頭顱」

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄檢警偵辦老翁張介宗涉殺害3名婦人分屍案， 6日借提張嫌問訊，據了解，張嫌仍狡猾一如以往，矢口否認犯案；由於3名死者僅張嫌兄嫂頭顱於上月26日在港區漂流被尋獲，趙林姓婦人的家屬每天到港區看漂流物，揪著一顆心找頭顱，盼奇蹟出現讓死者有「全屍」。

張介宗分別於去年11月29日、今年1月17日、2月2日，涉嫌殺害兄嫂張黃姓婦人及在公園結識的左營區張姓婦人及楠梓區趙林姓婦人，並在老舊公寓住家將3人分屍後，陸續將屍塊分批丟入前鎮區中華五路金鞏橋下的第五船渠。

警方打撈屍塊半個月，其中38塊人體組織屬於趙林姓婦人，2塊頭皮、胸部組織為張姓婦人，兄嫂張黃姓婦人的屍塊及3人頭顱始終下落不明。離遇害時間將近3個月也是被害3人中第一個遭殺害的張嫌兄嫂張黃姓婦人的頭顱，2月26日被高雄港區保全員發現包裹在男性褲子裡浮出水面，才證實3名婦人全遭張嫌毒手遇害。

張黃姓兄嫂遇害將近3個月，頭顱突然飄出海面，令警方直呼「冥冥中註定」、「老天爺幫忙」。

據了解，同樣遇害的趙林姓家屬從得知張嫌兄嫂頭顱在港區漂流尋獲後，每一天都到港區碼頭盯著可疑漂流物，只盼找到母親的頭顱，讓死者能有「全屍」；家屬揪心在港邊找尋可能的屍塊，不放棄希望，令警方看了也相當不捨。

高雄檢警偵辦嫌犯張介宗涉殺害分屍3名老婦案，今天上午借提張嫌重回現場勘驗，目前尋獲最多殘骸的趙林婦人兒子聞訊趕至，對母親遭張殘忍殺害、屍骨無存，怒氣難抑，欲在張被押解上車時，試圖教訓張嫌，警方得知後，讓他表達心聲，他泣訴盼警方能將張繩之於法，「讓司法判死」。

警方專案小組仍不放棄可能的機會，家屬每天到港區找頭顱，警方也派員從每天上午9點到下午4點在港區巡視，看有無可疑的跡證，由於高雄最近沒下雨，又逢滿潮，水位高，不少漂流物及垃圾均往港內塞進來，警方希望能多找到一些物證，能更加鞏固張嫌犯罪事證。

檢警於6日二度借提涉殺害3名婦人分屍的凶嫌張介宗，釐清其犯案過程，但他仍狡猾地矢口否認犯案；圖為日前警方借提張嫌回分屍公寓勘驗現場的畫面。（本報資料照片）
檢警於6日二度借提涉殺害3名婦人分屍的凶嫌張介宗，釐清其犯案過程，但他仍狡猾地矢口否認犯案；圖為日前警方借提張嫌回分屍公寓勘驗現場的畫面。（本報資料照片）
高雄老翁張介宗殺人分屍案，在高雄港碼頭岸際尋獲張嫌兄嫂的頭顱，證實張嫂早已遇害；圖為警方日前在港區打撈的畫面。本報資料照片
高雄老翁張介宗殺人分屍案，在高雄港碼頭岸際尋獲張嫌兄嫂的頭顱，證實張嫂早已遇害；圖為警方日前在港區打撈的畫面。本報資料照片
警方查辦張介宗涉殺人分屍案，去年11月底遇害的張嫌兄嫂頭顱於今年2月26日浮出高雄港碼頭，警方證實3名婦人均遇害；圖為日前警方打撈畫面。（本報資料照片）
警方查辦張介宗涉殺人分屍案，去年11月底遇害的張嫌兄嫂頭顱於今年2月26日浮出高雄港碼頭，警方證實3名婦人均遇害；圖為日前警方打撈畫面。（本報資料照片）

分屍案 母親 老婦

延伸閱讀

獨／檢警借提高雄殺人分屍凶嫌 攤鐵證他狡猾一如以往

台積電高雄建廠 陳其邁：均按計畫進行

高雄殺人分屍2死者頭顱為何找不到？ 港區人曝這疑點

獨／老天幫忙！高雄殺人分屍大嫂頭顱尋獲 警擬借提凶嫌

相關新聞

詐團入侵 宜蘭地院LINE遭翻群

宜蘭地方法院主管群組因有成員帳號遭盜，將群組內主管逐一退出，導致群組「瓦解」，還企圖詐財，有人批詐騙集團太猖狂，在太歲爺...

獨／高雄殺人分屍案家屬盼全屍 每天看漂流物揪心「找頭顱」

高雄檢警偵辦老翁張介宗涉殺害3名婦人分屍案， 6日借提張嫌問訊，據了解，張嫌仍狡猾一如以往，矢口否認犯案；由於3名死者僅...

影／2度趁買豆花偷愛心捐款 他落網道歉卻不吐贓款去向

張姓男子日前2度在台北市中正區某豆花店消費時行竊愛心捐錢筒，店家發現後認為，雖損失金額不高，仍不希望再有人受害，立即報警...

影／都沒看路？苗栗苑裡閃光路口汽機車擦撞 1女頭部受創送醫

苗栗縣苑裡鎮121縣道在通霄警分局山腳派出所附近閃光號誌路口，昨天發生66歲駱姓女子騎機車，與古姓女子（42歲）駕駛轎車...

床墊濕了吹風機烘乾燒起來 大甲警衝火場救出91歲臥床獨居翁

台中市外埔區日前發生住宅火警，首日上班的外籍看護不熟悉環境，看到濃煙驚嚇尖叫，鄰居聞聲跑到派出所求助，員警帶滅火器衝進火...

翹班喝酒 派出所所長遭記過拔官

台中市大甲分局泰安派出所王姓所長，前天勤務時間翹班與警友外出吃飯，席間還飲用啤酒，督察組到派出所督勤時，發現王男渾身酒氣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。