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影／2度趁買豆花偷愛心捐款 他落網道歉卻不吐贓款去向

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

張姓男子日前2度在台北市中正區某豆花店消費時行竊愛心捐錢筒，店家發現後認為，雖損失金額不高，仍不希望再有人受害，立即報警處理，警方積極調閱監視器畫面追查，獲報5小時內即逮獲張男，依法送辦。

警方調查，40歲張男分別於2月13日、19日午間前往案發豆花店消費，皆趁店家忙碌時，偷偷將店內桌上的愛心捐錢筒塞進背包，竊走愛心零錢。

店家指稱，遭竊的是用來捐給慈善團體的愛心捐錢筒，2次總共約500餘元被偷，雖失竊金額不高，但竊嫌連愛心捐款都偷，實在可惡，希望警方能將竊嫌繩之以法，令有心人士有所警惕，也避免再有其他人受害。

轄區泉州街派出所獲報派員展開追查，透過監視器畫面鎖定張男身分，沿途加強巡查後，獲報5小時內即將張男查捕到案。

據悉，張男曾涉竊盜、毀損案，平時在市場打零工，落網後自知偷走的是愛心捐款，心虛表示「想親自跟店家道歉」，但卻始終不願交代贓款去向，供稱「不知道，不記得了」。

警方表示，全案詢後依竊盜罪嫌將張男移送台北地檢署偵辦；另呼籲，民眾防人之心不可無，各類錢財應妥適置放保管，避免宵小趁人不備行竊，如有不法，警方定將究辦。

張姓男子日前2度在台北市中正區某豆花店消費時行竊愛心捐錢筒。記者李隆揆／翻攝
張姓男子日前2度在台北市中正區某豆花店消費時行竊愛心捐錢筒。記者李隆揆／翻攝

愛心 捐款 監視器

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