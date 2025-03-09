床墊濕了吹風機烘乾燒起來 大甲警衝火場救出91歲臥床獨居翁

台中市外埔區日前發生住宅火警，首日上班的外籍看護不熟悉環境，看到濃煙驚嚇尖叫，鄰居聞聲跑到派出所求助，員警帶滅火器衝進火場救出臥床的91歲老翁，消防隊員到場將老翁送醫治療。

台中市外埔區土城路本月6日中午發生住宅火警，據了解，屋內只有一名外籍看護照顧臥床91歲老翁，看護當天是首日到職，對環境不熟悉，住處突然發現濃煙竄出，她驚慌失措，連忙大聲呼救；鄰居聞聲趕來，發現2樓窗戶濃煙密布，急跑到派出所請求警方協助，大甲警分局安定派出所警員康佶原、蔡國平、劉廷裕見狀，立即攜帶滅火器趕往現場，奮不顧身衝入屋內滅火救人。

員警進入屋內後，發現房內煙霧瀰漫，能見度極低，經確認火源來自床墊悶燒，使用滅火器將火勢撲滅，並開窗驅散濃煙；發現91歲的獨居老翁側躺在床上，3人立即喚醒他並攙扶至安全地點，同時合力將仍在悶燒的床墊搬至屋外，以防火勢復燃。

經查，起火原因為長者因近日陰雨導致床墊受潮，他行動不便使用吹風機長時間加熱烘乾，導致床墊悶燒卻未察覺，消防隊員到場後，發現長者因吸入濃煙受輕微嗆傷，立即將他送往大甲李綜合醫院治療，幸無生命危險。