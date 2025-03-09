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帆船賽敵不過海象差 多名參賽童漂流獲救

聯合報／ 記者邵心杰／台南報導

台南海巡隊等搜救團隊下午將13人帶回台南海巡隊碼頭，經檢視意識均清楚無受傷。圖／讀者提供
台南海巡隊等搜救團隊下午將13人帶回台南海巡隊碼頭，經檢視意識均清楚無受傷。圖／讀者提供
114年台灣盃全國帆船錦標賽昨在台南漁光島海域舉行，下午1時現場風向轉變，風速漸大，導致參賽者無法順利操控風帆，漂流至漁光島外海；台南海巡隊巡邏時發現，陸續出動4艘巡防艇及2艘沿岸多功能艇救援，順利帶回1名大人及12名兒童，全數平安，過程險象環生。

今年台灣盃全國帆船錦標賽7日登場至9日止，在漁光島帆船基地舉行，競賽地點則在漁光島海域，未料下午近1時許，傳因風向轉變、風速漸大，讓參賽者亂了套。

海巡署艦隊分署第四海巡隊沿岸多功能1053艇下午巡邏時，在漁光島外0.72浬處海域，發現有2名學童趴在風帆上招手求救，通報艦隊分署及第六巡防區指揮部調度，立即將2名兒童接駁至艇上。

因海象轉趨惡劣，仍有多名民眾在海域候援，立即調派多艘巡艇陸續趕往現場救援，成功將海上漂流13名參賽者，包括1位大人、12位國中、國小學童救上船艇，帶回台南海巡隊碼頭。檢視13人意識均清楚無受傷，也感謝被幸運救上岸。

南海 台南 海巡署

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