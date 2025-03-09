詐團入侵 宜蘭地院LINE遭翻群

詐騙手法不斷，宜蘭地方法院的Line主管群組傳災情，有人點連結幫小孩比賽按讚，結果帳號被盜，群組成員慘被退群。記者林佳彣／攝影 宜蘭地方法院主管群組因有成員帳號遭盜，將群組內主管逐一退出，導致群組「瓦解」，還企圖詐財，有人批詐騙集團太猖狂，在太歲爺上動土。院方表示，將加強宣導同仁，不要隨意點不明連結，以免帳號遭盜用，間接影響法院資安。

該群組包含庭長、審判長、主任、科長、警長、股長、公證人、書記官長等34人，3月6日晚間6點22分卻陸續被踢出群組，有人回憶當時「找不到主管群組，才發現怎麼被退光了？」

有主管表示，當晚9時21分又收到「假同仁」訊息，對方說「先用打字的可嗎，我在外面處理事情，不方便通話」，接著又傳來「現在方便借我2萬嗎？繳一筆費用，錢我3/9還你。」還好當下就封鎖對方，並告知同仁「群組出事了」。

受害苦主說，當晚電話接不停，親朋好友一直致電問狀況，「會打來的人，通常不會中招，比較擔心不打來的人，顧念交情就轉2萬元。」後來才知道詐騙源頭，是因關係不錯的友人傳來為孩子繪畫比賽衝票數的網址，加上下班時間比較鬆懈，不疑有他，一點擊就被盜帳號，已報警。

警方指已組成專案小組偵辦，將協助被害人取回帳號、向LINE公司調資料溯源調查；被盜原因可能是親友被盜，傳了釣魚連結，點開後自己也被盜，會加緊宣導民眾不要點有疑慮連結。