男無照酒駕闖紅燈 撞死外送員肇逃

台中吳姓男子無照駕駛朋友價值300多萬元的Toyota Alphard V6，酒駕撞死人還肇逃，此為案發現場。記者曾健祐／翻攝 台中西屯昨凌晨發生嚴重酒駕致死車禍，吳姓男子無照駕駛朋友價值三百多萬元的Toyota Alphard，酒駕撞飛陳姓外送員後逃逸，但前車牌整片掉在現場，經警方策動到案，酒測值達零點三七毫克，詢後依酒駕致死、肇事逃逸等罪送辦。

台中第六分局昨凌晨三點多獲報，指西屯區黎明路、凱旋路上發生車禍，到場發現騎機車的陳姓外送員（廿二歲）遭撞倒臥在地，緊急送醫中港澄清醫院搶救不治，但肇事者已經逃逸。

警方調閱監視器發現，當時一輛黑色大型休旅車沿黎民路三段，經凱旋路口時高速撞上陳男，造成陳男噴飛重摔，機車支離破碎幾乎全毀，現場殘骸四散，顯見撞擊力道強大。

警方發現，肇事者駕駛一輛Toyota Alphard，撞擊後前車牌直接掉落現場，成為關鍵線索，警方快速以車追人，發現駕駛人是吳男（廿三歲）沒有駕照，當時是開朋友的車要回家，卻酒駕還高速闖紅燈闖禍，經警方策動清晨五點自行赴派出所投案。

據調查，吳男和朋友借車到ＫＴＶ喝酒歡唱，半夜結束後仍冒險酒駕上路，回家途中明知撞到人，包括擋風玻璃都嚴重凹陷、碎成蜘蛛網狀，吳男卻沒有停車協助救援，反而加速逃離躲回家。

據了解，吳男從事洗車業，本身沒有駕照，酒測值達每公升零點三七，顯然已經超標；警方除報請檢方相驗，另依酒駕致死、肇事逃逸等罪移送台中地檢署偵辦。

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