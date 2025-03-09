翹班喝酒 派出所所長遭記過拔官

台中市大甲分局泰安派出所王姓所長，上班時間飲酒疑遭人檢舉，分局主動調查絕不寬貸。記者黑中亮／攝影 台中市大甲分局泰安派出所王姓所長，前天勤務時間翹班與警友外出吃飯，席間還飲用啤酒，督察組到派出所督勤時，發現王男渾身酒氣，酒測確認酒測值達零點零二毫克，嚴重違反警紀，大甲分局依規定記過處分，並火速拔官調離主管職務。

台中泰安派出所因種植六十多株八重櫻，在每年櫻花祭都吸引不少遊客賞花，被稱為「最美派出所」；台中市警察局長室臉書曾發出一系列警方交管的照片，照片內出現超正交通女警，引起網友暴動。

大甲分局指出，針對王姓所長被人檢舉翹班，經查是上班時間，應警友會成員邀約，前往警友會友人開設的餐廳，商討警友會相關事項，派出所與餐廳車程約六分鐘，席間有飲酒情事，督察獲報當下立即前往派出所，帶回分局調查翹班原委。

據了解，王男為刑事系統出身，之後再擔任行政警察，二○一四年六月調任所長，去年到泰安派出所服務，詎料第一次當所長，就因為值勤時喝酒，嚴重違反紀律遭到拔官。

副分局長洪嘉臨表示，王男酒測值雖然未達公共危險罪標準，但上班期間飲酒仍屬勤務中不當行為，嚴重影響警紀與社會觀感，依法嚴懲。

洪嘉臨說，未來會要求各級幹部強化自我管理，嚴格落實飲酒規範及懲處規定，加強宣導酒後駕車的相關懲處，提醒同仁勿心存僥倖。