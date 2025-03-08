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影╱海象差…13名風帆參賽者漂流漁光島外海 台南海巡馳援救上岸

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

114年台灣盃全國帆船錦標賽今在台南漁光島海域舉行，下午1時現場風向轉變，風速漸大，致參賽者無法順利操控風帆，漂流至漁光島外海，台南海巡隊巡邏時發現，陸續出動4艘巡防艇及2艘沿岸多功能艇救援，順利將1位大人及12位兒童帶回台南海巡隊碼頭，經檢視意識均清楚無受傷。

今年台灣盃全國帆船錦標賽自7日起至9日止，在漁光島帆船基地舉行，競賽地點則在漁光島海域，未料，下午近1時許，傳因風向轉變，風速漸大，參賽者無法順利操控風帆，漂流至漁光島外海。

海巡署艦隊分署第四海巡隊沿岸多功能1053艇下午2時25分執行海域遊憩活動熱點巡邏勤務時，在漁光島外0.72浬處海域，發現有2名學童趴在風帆上向巡防艇招手請求救援，通報艦隊分署及第六巡防區指揮部調度，立即將2名兒童接駁至艇上。

因現場海象轉趨惡劣，仍有多位民眾在海域現場候援，立即調派3592艇、待命的3511艇、1036艇，並啟動區域聯防協請第一海巡隊3501艇及第十三海巡隊3526艇陸續趕往現場救援。

據統計，台南海巡隊等單位共計出動4艘巡防艇及2艘沿岸多功能艇前往漁光島海域救援，成功將海上漂流13名參賽者，包括1位大人、12位國中、國小學童救上船艇，並3時45分帶回台南海巡隊碼頭。

經檢視13人意識均清楚無受傷，也對幸運被台南海巡隊巡防艇發現救上岸，表示感謝之意即離開。隨後，台南海巡隊與工作人員確認本次活動計180艘風帆、197人均平安返回岸上。

海巡署啟動區域聯防，共計出動4艘巡防艇及2艘沿岸多功能艇前往漁光島海域救援，成功將海上漂流13名參賽者救上船艇。圖／讀者提供
海巡署啟動區域聯防，共計出動4艘巡防艇及2艘沿岸多功能艇前往漁光島海域救援，成功將海上漂流13名參賽者救上船艇。圖／讀者提供
台南漁光島外0.72浬處海域，第四海巡隊沿岸多功能1053艇發現有2名學童趴在風帆上向巡防艇招手請求救援。圖／讀者提供
台南漁光島外0.72浬處海域，第四海巡隊沿岸多功能1053艇發現有2名學童趴在風帆上向巡防艇招手請求救援。圖／讀者提供
台南海巡隊等下午3時45分將13人帶回台南海巡隊碼頭，經檢視意識均清楚無受傷。圖／讀者提供
台南海巡隊等下午3時45分將13人帶回台南海巡隊碼頭，經檢視意識均清楚無受傷。圖／讀者提供

台南 海巡署

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