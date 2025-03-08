執勤搞烏龍？遭控擅闖店家查移工 新北專勤隊發聲了

移民署新北市專勤隊今天表示，媒體報導，值勤隊員前往店家查緝時，未表明身分且態度不佳等，並非事實。肇因接獲檢舉前往新店查察移工，經受檢人同意，絕無強行進入處所。

有電視媒體7日報導，新北市新店區某餐廳業者指控，遭新北專勤隊人員闖入查緝，並指控員工是非法移工，還擅闖進地下室，事後發現烏龍一場。

另一家電視媒體報導，因店員來台15年了，不僅是合法移工，還領有身分證；移民署行為讓店員覺得被歧視，不尊重新住民。

針對店家質疑執勤瑕疵，移民署新北專勤隊今天傍晚發布新聞表示，接獲檢舉於3月4日前往新店區鵝肉小吃店，依據就業服務法、入出國及移民法、及內政部移民署執行查察營業處所範圍表規定，實施檢查。

專勤隊說，執勤過程都穿勤務工作服，並立即主動表示身分是移民署人員，另表明執勤目的，請在場2名員工出示證件供確認。

其中一名女性員工表示，身分證放在地下室，經員工同意後，專勤隊的女性隊員及另1名男隊員陪同員工，取得身分證，絕無強行進入處所執行查察。