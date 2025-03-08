傷痕累累…女友約「分手談判」竟夥同友人設局男友 聯手性凌虐5天

鍾姓女子前年底2度約男朋友到飯店及酒店談判分手，還找黃姓男子助陣，以灌藥及皮手銬控制其行動，再以辣椒水及蠟燭噴滴隱私部位等方式加以性凌虐，前後時間共長達5天，且全程錄影，新北地檢署日前依妨害性自主罪嫌起訴2人。

起訴指出，鍾姓女子與男友因感情出問題，2023年12月13日下午，鍾女邀男友到新北市一間飯店房間談判，鍾女竟設局夥同友人黃姓男子對男友下藥，趁男友無力反抗，不僅以辣椒水噴灑隱私部位，還強逼男友持酒瓶及黃瓜自慰等方式性虐待，直到同月16日上午9時才放人。

鍾女男友以為逃過一劫，沒想到當晚8時許，又接到鍾女電話，再度邀約至新北市一間酒店進行談判，還放話手上有其被性虐待影片，其男友被迫依約前往，一進酒店房間，又遭鍾女與黃男強迫脫去衣褲，以情趣用品皮手銬及棉繩捆綁，再以按摩棒及蠟燭融蠟滴等方式性虐待，且黃男全程持手機錄影，直到隔天上午9時許才放傷痕累累的男友離去。