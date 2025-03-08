內輪差釀禍…花蓮機車騎士撞曳引車頭部受創 緊急送醫傷重不治

花蓮新城鄉今天發生死亡車禍，54歲金姓女子騎機車行經花12線1.4公里處時，疑似因內輪差及視覺死角，不慎擦撞旁邊的曳引車，金女頭部受傷，送醫急救傷重不治，詳細肇事原因尚待警方調查。

警方指出，今天上午7時47分，新城鄉花12線1.4公里處東向車道發生車禍，該處正好是個彎道，46歲陳姓男子駕駛營貨曳引車，由西往東內側方向行駛時，疑似受到內輪差影響，與同方向的金姓女子駕駛的普重機車發生擦撞。

金女倒地後頭部受創嚴重，現場失去生命跡象，經救護人員送往慈濟醫院急救，仍不幸於8時48分急救無效，宣告傷重不治。陳男訊後以過失致死罪嫌送辦。

新城警分局呼籲，由於大型車車身長，駕駛座位又比較高，有視覺死角及內輪差的問題，因此機車騎士行經路口附近及轉彎處時，應遠離大型車輛，避免進入大型車輛視覺死角及內輪差區域，以確保安全。

根據交通部公路局資料，指出內輪差為車輛轉彎時，前後輪有不同路徑，其中內側前輪畫出的圓範圍較大，後輪畫出圓範圍較小，導致半徑不同，前、後兩輪的行駛軌跡差距稱為內輪差。