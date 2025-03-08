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義大世界爆職場霸凌！女處長「喊人像喊狗」、言語羞辱逼加班…多人離職

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「像在叫狗」義大世界爆職場霸凌！ 女上司言語羞辱逼加班…多人離職

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導

義大遊樂世界爆出職場霸凌事件！多名員工在網路指稱總經理室兼行銷企劃部闕姓處長長期惡意使喚、分配大量勞務給下屬，甚至言語羞辱、咆哮謾罵，涉及報假帳圖利自己，有員工長期被逼加班，壓力大到罹患身心疾病，稱其「像在叫狗一樣」；義大世界回應該名處長已調離現職，由專案小組調查處理。

該貼文者表示，闕女在公司約3年多，底下已換過至少4、5輪員工（一輪是指同一期專員及課級部屬全部離職），不只樂園，Outlet也有資深企劃因受不了工作氛圍而離職，闕女還對高層解釋是年輕人抗壓性不好，故意跟其作對，總是在高層面前表現一人完成所有任務，但實際是被賦予任務的同時，就把工作分配給下屬，最後再跟高層邀功。

「每次都是跟高層『好好好』，回頭就把工作發包，不考慮同仁工作量！」該名員工說，闕女也常沒聽懂高層需求，隨便交代一通，做錯了再改，浪費下屬時間，闕女還會刻意挑高層進公司的時間才出現，高層下班就跟著離開，留下挑燈趕資料的下屬，若遇到下屬的文件格式或標點符號不對，就會數落對方沒有學過文書、要讀書等酸言酸語。

貼文者表示，闕女在辦公室常以高姿態，毫不客氣、連名帶姓的使喚下屬買水、報帳買咖啡，甚至不會給對方代墊費用，也有很多不合理報帳內容，甚至用公司資源圖利自己，「彷彿大家都是她聘的私人助理，應當要服務她」。另名員工表示，闕女指使別人「像在叫狗一樣」，而她的直屬總經理對於部門高離職率卻不聞不問，根本是包庇。

還有另名已離職員工也在網路發文表示，在闕女底下工作，凡事需以她為尊，下屬接到一通電話就須立刻出現，否則會遭咆哮、謾罵，「功勞全都是她的，出事就是下屬問題」，闕女不時會在line群組標籤下屬處理事情，逼得所有人休假時也要戰戰兢兢，卻沒加班費，甚至有人去看身心科、體重直掉，「請別縱容這位主管的職場霸凌！」

對此，義大開發公司發出聲明表示，近日社群平台多篇匿名文章，指名本公司某處長涉及職場霸凌，本公司極表重視，已依公司處理程序組成專案小組進行調查處理，「本公司極為重視員工權益，對職場霸凌零容忍。」目前該闕姓處長已調離現職，並未擔任職務，靜待專案小組調查處理。

高市勞工局表示，勞檢處獲悉社群平台訊息後已派員實施勞檢，針對事業單位未辦理職場不法侵害預防措施，已要求限期改善，倘屆期未改善，可處3萬至15萬元罰鍰；另涉勞工個人所受侵害權益認定與爭取，將依勞工意願協助循司法途徑解決，呼籲雇主應依職業安全衛生法辦理預防措施，避免勞工因執行職務遭受他人不法侵害，造成身體或精神傷害。

義大遊樂世界爆出職場霸凌事件！多名員工在網路指稱總經理室兼行銷企劃部闕姓處長長期惡意使喚、分配大量勞務給下屬，甚至言語羞辱、咆哮謾罵。報系資料照
義大遊樂世界爆出職場霸凌事件！多名員工在網路指稱總經理室兼行銷企劃部闕姓處長長期惡意使喚、分配大量勞務給下屬，甚至言語羞辱、咆哮謾罵。報系資料照

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