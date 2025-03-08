影／遇紅燈行人仍爭先過馬路…台南騎士爆氣PO文 但自己也觸法

「又到假日了，台南市區又出現腦癱了」，有民眾在社群媒體PO文，指明明行人號誌已轉為紅燈，仍有民眾爭先恐後的過馬路，讓機車騎士欲右轉也不免爆氣，以台語嗆說「不能過，看嘸呢」。警方表示，機車騎士未暫停讓行人先行通過外，行人未遵守號誌通行，雙方都違規了。

台南市警二分局民權派出所副所長陳科志說，機車駕駛人行近行人穿越道，不暫停讓行人先行通過，已違反道路交通管理處罰條例第44條第2項，可處1200元以上6000元以下罰鍰。另行人未遵守行人專用號誌通行，也已違反道交例例第78條，可處500元罰鍰。

陳科志呼籲，行人應遵守號誌指示通行，避免發生危險；同時呼籲汽機車駕駛人行經路口也應減速慢看停、停讓行人安全通行，也就是說不論行人紅燈或綠燈仍然要停讓，一同維護用路人交通安全。

然而，民眾看到該PO文影片，直說平日也是啊，行人號誌燈根本沒用，因為沒有人在看。也有人說，一堆人都不看秒數，明明秒數就快到了還不趕快走；所有人都在慢慢走。

不過，「這個小心喔」也有人直言，「因為你知道的，行人的霸王條款」。更有人表示，「你是對的，但你還是會被開單。」